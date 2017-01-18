四邑公会迎新送旧联欢晚宴 明晚欢迎会员乡亲出席同欢

(本报斗湖十七日讯)斗湖四邑公会将在本月十九日(星期四)晚上六时三十分于夜来香餐厅举办主题为金鸡报喜迎新春之<2017丁酉年迎新送旧联欢晚宴>，欢迎会员乡亲踊跃出席参加。

斗湖四邑公会每年均有举办新春晚会，也列为常年活动之一，举办目的除了欢庆新春佳节外，也借此让会员乡新在新年时共聚一堂，促进乡谊及联系。

据该会主席黄超希表示，该会已成立一个以邝敬文理事为首，梁月霞为副的筹备委员会以便积极进行筹备工作。

筹委会主任邝敬文表示，当晚将宴开四十席，节目包括幸运抽獎，歌唱，舞蹈等，另合格会员也获颁发65岁以上渡岁金，惟合格的会员须缴清年捐。

当晚餐券为每人五十令吉，一台五百令吉(十人)，有意购券者可联络黄氏古申，电话089774071。总务罗桂荣，电话0178361783。甄淑勤，电话0128189992。梁月霞，电话0128638283。

兹将筹委会名单列下:大会顾问：拿督余伦福局绅，莫少明，甄运来。大会会长：黄超希。大会副会长：聂伯胜，甲必丹李明。筹委会主任：邝敬文。副筹委会主任：梁月霞。秘书：陈奕杏。财政：张丽娟。司仪：陈奕杏。娱兴节目：甄淑勤，陈奕杏，梁月霞。票务：郑炳春。场地：戚宇瀚，曹家应。餐宴：甄淑勤。宣传：陈子和。布条：司徒荣喜。音响：张立宪。摄影：谢婉娴。总务：罗桂荣。幸运抽奖：梁月梅，陈观娣及妇女组组员。招待：简梅珍，陈惠明及妇女组组员。善后工作：全体执委，妇女组及青年团组员。

以下为节目程序表:6:00pm:全体理事，青年团及妇女组报到。6:30pm :贵宾莅临 。7:00pm :奏会歌（全体肃立）。 全体理事，青年团及妇女组向会员同乡/来宾们拜年（献唱：恭喜恭喜）。餐宴开始。会长黄超希致欢迎词。娱兴节目（一） SUMMER GIRLS 舞蹈-大庆日（由艺心坊学生呈献） 。黄恩 献唱。SHINY GIRLS 及 刘鼎峯 献唱-春天（由艺心坊学生呈献） 。简凤梅 献唱。派发元老会员渡岁金（凡有报名的65岁以上合格会员，并已缴清年捐者）娱兴节目（二）杨媛雅 及 杨媛涵 献唱-新年快乐（由艺心坊学生呈献） 。卓风娇 献唱。SUMMER GIRLS 献唱-新年万万岁（由艺心坊学生呈献） 。陈奕杏 献唱。筹委会主任邝敬文致谢词。幸运抽奖。大合照。9:00pm :晚安。(14)