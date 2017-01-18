墨西哥旅遊勝地爆槍擊 檢察官辦公室遇襲4死

【墨西哥18日訊】 墨西哥金塔納羅奧州著名度假勝地坎昆島，當地一個檢察官辦公室周二遭槍手襲擊，最少4人死亡。當局呼籲民眾保持冷靜，指聯邦政府已派出更多安全部隊進駐當地。美國領事館則呼籲身在當地的國民注意安全，並遵循當局指示。

金塔納羅奧州州長華金（Carlos Joaquin）表示，事件中有3名槍手及1名警員死亡，另有5名槍手被捕，呼籲民眾保持冷靜，指聯邦政府已加派安全部隊。有目擊者表示，槍手曾向檢察官辦公室的圍牆投擲2個爆炸品。此外，記者目睹警方事後從辦公室附近的警崗，移走1具屍體。

數小時後，當地一個購物商場突然傳出槍聲，數百人驚恐逃走，之後有大批士兵進入商場。一名打算看電影的女子稱，當時在戲院外聽到3下槍聲，之後所有人都驚惶失措地逃跑。一名匿名政府官員其後表示，商場內並無發生槍擊，事件純屬誤傳。美國駐墨西哥梅里達領事館呼籲國民注意安全，遵循當地政府指示，離開酒店前應諮詢職員意見。

另外，位於坎昆島附近的普拉亞德爾卡門，當地一個音樂節周一發生槍擊案，3名外國人及2名墨西哥人死亡，另有15人受傷。其中一名死者為美國丹佛18歲少女伊巴拉（Alejandra Villanueva Ibarra）。警方事後在現場附近發現一幅橫額，內容涉及販毒集團塞塔，正調查事件是否涉及毒品糾紛。