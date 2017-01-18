奧巴馬拒特赦斯諾登 白宮：他無受審

【華盛頓18日訊】 向爆料網站「維基解密」洩露大量機密文件、判囚35年的美國士兵曼寧，周二獲總統奧巴馬減刑，震撼各界。在赦免令公布前，外界關注同樣披露大量機密文件、避走俄羅斯的「走佬特工」斯諾登，能否同樣獲得赦免，結果令人失望。

在奧巴馬特赦令宣布前，有記者詢問斯諾登會否在其中，白宮發言人歐內斯特表示：「我不能排除任何可能性，但斯諾登並無申請赦免。」最終奧巴馬的赦免令共特赦64名囚犯，209人獲減刑，當中包括曼寧，但斯諾登榜上無名。不過，斯諾登仍在twitter上感謝奧巴馬大減曼寧刑期，免於終身監禁，並向曼寧表示：「再過5個月，你就自由了。感謝你為所有人做的事。再多撐一會！」

斯諾登不獲特赦，其實有迹可尋。歐內斯特上周曾表示，曼寧已受審、被定罪及承認做錯，斯諾登則潛逃俄羅斯、逃避審訊；兩件案件有相似之處，但程度及範疇有所不同，斯諾登所盜的文件更大量及更重要，對國防造成更大的損害。白宮強調，曼寧獲減刑，主要是確保曼寧的刑期與同類案件中其他犯人的刑期相若。奧巴馬於周五離任前，將再宣布多一輪特赦名單。

維基解密始創人阿桑奇早前曾表示，如奧巴馬特赦曼寧，他願意被引渡往美國。維基解密周二發聲明，稱曼寧獲減刑是「重大勝利」，但無提及阿桑奇會否遵守承諾。阿桑奇亦僅感謝為曼寧出力的人士。白宮則澄清，奧巴馬的特赦決定，無受阿桑奇及維基解密任何影響。

現年28歲的曼寧曾是駐伊美軍，負責情報分析，2010年被發現提供超過70萬份檔案、影音、外交電報和戰場報告給維基解密，2013年8月因間諜罪被判囚35年。經減刑後，曼寧可望於今年5月出獄。