孟加达乐小千人宴 张志刚任主礼嘉宾

（孟家达讯）孟加达巴色会乐育华文小学，为筹募新校舍不敷之建筑费，以及配合该校90周年校庆，将于今年二月十九日（星期日）傍晚六时卅分开始，假亚庇客家大厦不夜天皇宫宴会厅举行千人宴，恭请本州特别事务部长拿督张志刚局绅为主礼嘉宾。

该校建委会主席张赐明、永久名誉董事长李英辉、顾问叶茂恩局绅以及余月枫校长，于一月十三日上午，礼貌拜会拿督张志刚部长，呈交邀请书，喜获部长欣然应允接受。

部长随着聆听简报，欣悉四层楼廿间课室之首期新校舍已于近期竣工，表示欣慰，并鼓励继续努力，同时对该校同仁办校精神，感表敬佩、欣赏与赞扬，勖勉有加。

张赐明主席表示感谢拿督张志刚部长多年来给予该校关注与大力支持及鼓励。他说，首期新校舍虽已落成，但仍然钟缺少建筑费一百万令吉。目前正等待入伙纸，始能开始使用。

千人宴筹委会主席，亦为该校董事长古维仁表示，举办千人宴筹款，目前正积极推售餐券及征求剪彩人，获得良好响应，除将筵开百席之外，乐意担任剪彩人数将有60人以上。此外，凡乐捐课室三万令吉（半间）至八万令吉及以上者，均受邀参加剪彩及晚宴。他说，该校有申请到豁免所得税准证，捐款人可享有捐款豁免税。

据悉，晚宴及校庆节目丰富，有乐小学生呈献精彩节目、著名的阳光合唱团有名歌手及其他名歌手献唱悦耳歌曲，以及幸运抽奖。当晚大会主席邀请到巴色会总会长温顺昌担任。