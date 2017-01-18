山西省部級高官貪案 令政策等7人判決生效

【 江蘇18日訊】 江蘇高級人民法院昨日通報去年全省法院審判執行工作情況，當中提到山西系列多宗重大職務犯罪案所涉的省部級高官，包括前中共中央辦公廳主任、全國政協副主席、中央統戰部長令計劃的兄長、山西省政協前副主席令政策、山西省人大前副主任金道銘、山西省委前常委、統戰部長白雲等7人均已宣判，且他們已認罪服判不上訴。截至目前，判決均已生效。

通報指出，江蘇常州中院、鎮江中院、南通中院、徐州中院分別公開審理中國科協前黨組書記申維辰受賄案；山西省政協前副主席令政策受賄案、山西省人大前副主任金道銘受賄案；山西省委前常委、秘書長聶春玉受賄案；山西省委前常委、統戰部長白雲受賄案；山西省委前常委、山西省前副省長杜善學受賄、行賄、巨額財產來源不明案；山西省委前常委、太原市委前書記陳川平受賄、國有公司人員濫用職權案7名省部級高官犯罪案件。

江蘇高院指出，截至目前，7名被告判決已生效，而與此關聯的系列案件已宣判22宗，當中涉及25人；去年該省一審審結國家工作人員貪污賄賂、瀆職犯罪案件1544宗1892人，其中廳局級幹部8人、縣處級幹部81人。一審審結行賄犯罪案件107件，同比增長18.89%。

此外，江蘇法院還積極開展反腐敗國際追逃追贓案件審判工作，依法審理首名落網的「百名紅通」戴學民挪用公款案。