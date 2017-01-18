拿笃3区爆发11宗病例 阿曼1列骨痛热症黑区

（本报拿笃记者17日讯）拿笃卫生局于2017年正月开始至目前为止共接获11宗骨痛热症病例，而阿曼1住宅区被宣布为骨痛热症肆虐热点。该局主任威伦覃医生呼吁民众培养每日抽出10分钟进行住家整洁活动的美德，这样才是预防骨痛热症爆发的最佳方式。

沙巴州政府卫生诊所医务顾问委员会主席兼拿笃政府卫生诊所医务顾问委员会主席甲必丹陈一鸣今日与拿笃卫生局主任威伦覃医生就骨痛热症病例课题接受传媒访问。

陈一鸣指出，拿笃目前共有3个地区爆发骨痛热症，即阿曼1住宅区、瓦利杉住宅区以及甘榜达巴纳，病例分别为阿曼1住宅区5宗、瓦利杉住宅区4宗以及甘榜达巴纳2宗。

他说，在上述有关三个地区当中，阿曼1住宅区已被列为骨痛热症肆虐热点，因为该区的骨痛热症肆虐情况已无法受控制。

此外，根据2015年与2016年的拿笃骨痛热症病例统计报告显示，2015年只有99宗病例，不过2016年就爆增至195宗，总共提升了97%，因此拿笃于去年是全沙最多骨痛热症病例排行第五的县区。

威伦覃医生针对有关情况表示，该局过去至今已不断做出许多努力，包括定期前往有潜在危机的地区进行喷雾驱蚊的预防措施，同时也无数次联合社会人民举办清洁运动。

他认为，最主要的问题在于人们本身的自责和心态，因为维持环境整洁是人人的责任，不仅是卫生局或相关政府当局的责任。

他呼吁人们培养每日10分钟进行住家周围整洁活动的美德，这样才是预防蚊虫滋生以及骨痛热症的有效方式。

另外，威伦覃指出，目前雨季也是导致骨痛热症爆发的原因之一，同时加上泛婆大道工程如火如荼进行中，许多牵涉到工程发展的地区爆发骨痛热症的几率极大。

因此，他提醒凡是发展商都务必要遵守政府所设下的条规，绝不可将建筑废料随意扔丢在不合适的地方，否则违法者将会遭到有关当局的法律对付。（19）