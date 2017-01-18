斗亚兰玉皇殿祥龙队与电音三太子 应邀参与龙麒狮大团拜

（斗亚兰17日讯）斗亚兰玉皇殿青年团祥龙队与电音三太子，受筹委会主席拿督黄小娟之邀，出席2017年1月14日之〝亚庇龙麒狮大团拜〞，在里卡士体育馆举行。首席部长拿督斯里慕沙阿曼任主礼嘉宾。

青年团主任刘瑞麟说明：「此届大团拜，本殿祥龙队与电音三太子出席，不同的是电音三太子大换血，由钟威廉、钟佳盛、钟慧莹担纲演出。承蒙拿督黄小娟的邀请与介绍，首席部长与三太子亲切握手，并与华团领袖与玉皇殿电音三太子合照，支持华人文化。更感谢拿督黄小娟，给予玉皇殿联欢会，大力支持之饮用水200箱，真的很感谢！」

2017丁酉年「新春爱心联欢会」，将于2017年1月30日(一)，大年初三，上午十点举办。是该殿最大型的对外活动，邀请斗亚兰的孤儿院、盲人院、残障院、红新月会，还有华小表演、舞龙舞狮、武术麒麟、劲歌热舞等，欢迎善信出席。

根据玉皇上帝乩示：善事不怕多做。于是该殿将在联欢会当天，颁发福利金于六间慈善单位与五间华文小学，以显扬玉皇上帝之神德。希望庙宇主席及善信，多多来派发慈善红包，给慈善单位孤儿及盲人院院生，善事不怕多做！

新年暖身活动即将举办如下：

1) 1月20日(五)十二月廿三，上午十点开始，庙宇送神上天朝及送财神回天庭。

2) 1月21日(六)，上午十点开始，一年一度之清理神尊神像。

3) 1月23日(四)十二月廿六，接神回庙。

正式庆典：1月27日(五)除夕夜迎财神，至2月5日(日)正月初九玉皇上帝万寿为止，共十天的庆典。若是要捐献物品，请联络钟铭富019-8603755。若是要报名义工，请联络吴修志016-8335019。