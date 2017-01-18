春风化雨41载 陈育和副校长荣休

（孟加达17日讯）孟加达善牧学校教职员生今早举行荣休典礼，欢送陈育和副校长正式荣休。

陈副校长在杏坛服务长达四十一年余，他于1975年甫踏入教育界首间执教的小学是古达华联小学，在华联小学曾担任的职位包括体育主任、教务主任，训导主任和学生事务副校长。陈副校长于1993年杪调任孟加达乐育小学，先后担任了课外活动副校长与第一副校长，再于2005年调职到斗亚兰振新小学担任课外活动副校长。之后，于2007年2月转到本校孟加达善牧小学担任第一副校长至今。

陈副校长在教育界表现卓越，曾于1993年、1994年、2003年和2010年4次获得教育部颁发卓越服务奖。2011年更获得中国海外交流协会颁发海外教师终身成就奖。

该校校长陈宜群校长代表全体教职员感谢陈育和副校长对善牧学校所付出的贡献，校方非常赏识陈副校长的处事作风，他不但懂得尊重上司，对老师们也非常温和有礼。在善牧学校担任副校长的十年中，陈副校长总是默默耕耘，任劳任怨，不惜牺牲周六或周日时间，把校务办妥，是一位非常勤奋又负责任的得力助手。

学生代表曾婉婷同学在致谢词中向陈副校长致于崇高的敬意，陈副校长兢兢业业的奉献精神，赢得了全体师生的尊敬。同学们将会努力读书，不辜负陈副校长对同学们的殷切希望。

陈副校长也感谢校方为他筹备的退休典礼。他勉励在校的老师不断进修，充实自己，与时并进，并站稳工作岗位，敬业乐业。他也希望学生们把握时间用心学习，在进步中求进步，做个尊重长辈，品学兼优的好学生。陈副校长也感谢全体老师在这十年里所给予的支持与配合，使工作顺利完成。