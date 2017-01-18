特麗莎梅脫歐演說 確認英脫離單一市場

【倫敦18日訊】 英國自去年6月公投決定脫歐後，在經濟和政局下引起多重連鎖效應，逾半年以來前路未明。首相特麗莎梅於當地時間周二早上11時45分發表演講，首次給出明確的路線圖，確認了此前外界「硬脫歐」的預測。她確定英國將會退出歐盟單一巿場，並且重奪邊境控制權，以控制歐盟入境英國的人數。她並保證，國會將可在最終協議落實之前，投票決定是否支持。

特麗莎梅於倫敦蘭開斯特宮（Lancaster House）就脫歐路線圖發表演講，負責脫歐事宜的高級官員、來自其他27個歐盟成員國的駐英大使等獲邀出席。特麗莎梅定出12個主導談判的原則，並確認英國將離開歐盟單一市場，將以「創造一個真正面向全球的英國（truly Global Britain）」為原則。她指出，會尋求與歐盟達成更宏大的自由貿易協議，但不代表英國會留在歐盟單一市場。因為若留在單一巿場，英國便要受歐盟法律所限，這實際上等同英國沒有脫歐。

她亦強調，英國脫歐不會「半脫半不脫」。她說：「我們尋求全新及平等的合作關係，不是令我們『半走半留』的歐盟局部成員國或次等成員國關係。」她並指，退出單一巿場後，英國不會再向歐盟支付巨額金錢，只會支付較小的金額，以參與部分計劃。但她強調，脫離歐盟不等如脫離歐洲，英國會與歐洲保持良好關係，繼續當「可靠夥伴和密友」。不過有工黨國會議員在twitter指，特麗莎梅不理解一旦離開單一市場，英國在近半數的出口上將無話事權。

特麗莎梅話鋒一轉，又再表現出強硬立場。特麗莎梅強調，寧願與歐盟沒有貿易協議，也不會接受壞的協議。若歐盟懲罰英國，也將為歐盟自身帶來災難。她亦提出要「分段式」脫歐，避免破壞性的斷崖式脫歐，確保對英國及歐盟皆有好處。她又矢言會盡早達成脫歐談判，並保證在英歐盟公民今後的權利。

在移民問題上，特麗莎梅指從歐盟進入英國的移民不斷增加，這令英國薪金水平受壓而下跌。根據她此前當內政大臣的經驗，若繼續容許人們從歐盟自由進入，便不能控制移民人數，故脫歐後會重奪邊境控制權。

對於愛爾蘭和英國的關係，特麗莎梅指兩國永遠都有特別的關係，會尋找讓兩國維持同共往來區域的方案。她保證，最終的脫歐協議落實前，必須先經國會投票表決。她最後表示，希望英國經歷今次改變後，會變得更強大、更公平、更團結和更外向。