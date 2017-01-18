終止搜索馬航 澳洲運輸部長：不想給假希望

【悉尼18日訊】 中國、澳洲、馬來西亞周二宣布，終止搜索失蹤近3年的馬來西亞航空公司MH370客機，結果遭到乘客及機員家屬炮轟，要求當局繼續搜索。澳洲運輸部長切斯特（Darren Chester）周三指，如果有可靠的新證據浮現，定必重新展開搜索，強調不想向家屬提供假希望。

切斯特周三在墨爾本向記者表示，不排除未來將會進行新一輪的水下搜索行動，但指從來沒有人向他指出，知道MH370客機的位置。他說：「我們不想向家屬及親友提供假希望，我們需要有可靠的新證據，指出客機的具體位置，才考慮未來的搜索行動。」切斯特又稱，未來是否重新展開搜索，很大程度取決於馬來西亞政府。

切斯特同時為選擇搜索區的位置辯護，指外界需要明白專家手上的確實資料非常少，如果未來有更先進的科技或更好的儀器，或者是更好的資料分析，也許可在解開MH370謎團上取得突破。