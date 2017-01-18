育进公学78年毕业生 2月4新春联谊晚会

（斗湖讯）小学一别转眼已39年！斗湖育进公学1978年毕业班的数位同学，趁华人新年发起主办新春同学联谊晚会，希望同学们踊跃报名参加，再续当年的同学情谊。

斗湖育进公学1978年毕业班同学新春联谊晚会筹委会主任温绮莉说，有关晚会是订于2月4日（年初八）晚上七时，在华佳俱乐部四楼宴会厅举行。晚会餐劵是每张RM50。希望1978年毕业班的同学们，能够踊跃购买餐劵出席。

她说，1978年小学毕业之后，很多同学已经39年没见过面了，当年的小伙子和黄毛丫头一些已经为人公公或婆婆。

目前在母校育进公学执教的温绮莉老师说，童年时候的校园生活是最难忘的，小学的同学也最让人怀念。在过去几年，有些常有联络的小学同学每年有聚聚会，今年同学们希望能够号召其他的同学也一起回来相聚。

她表示希望，不管是在本地还是已经移居外地的同学，大家都能够珍惜这次相聚的机会，踊跃参加新春同学联谊晚会。大家共同回忆小学的校园生活和聊聊近况，加强联系和增进情谊。

她说，当晚也将播放一些小学时候的相片和同学聚会的相片及备有卡啦OK节目。

她也感谢刘庆辉同学报销晚会的烤羊。

有兴趣报名的同学请与下列同学联络：刘庆辉律师 （0198530060）、洪定荣（0138744700）、蔡顺铭（0168260807）温绮莉（0198834091）、陈露华（0198733188）、黄进玉（0128139312）、黄进秀（0128183194）、江美玲（0103667296）。

兹将育进公学1978年毕业班同学新春联谊晚会筹委会名单列下：

主席：温绮莉. 财政：陈露华. 联络：刘庆辉律师. 餐宴：黄进玉、黄进秀. 摄影：刘庆辉律师. 幻灯片：蔡顺铭. 场地布置：江美玲。(14)