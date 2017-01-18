1月18日，香港特區行政長官梁振英在香港特區立法會發表2017年施政報告。這是他任期內最後一份施政報告。新華社

（新華社香港18日電）香港特區行政長官梁振英18日在特區立法會發表2017年施政報告，宣佈一系列政策措施，涉及發展經濟，利用“一帶一路”倡議、推動創新及科技、增加土地供應、加強扶貧安老政策及改良退休保障政策等。

這份施政報告是梁振英擔任行政長官以來發表的第五份施政報告，也是他本屆任期內最後一份施政報告，共分為13個部分，包括“經濟”“一帶一路”“創新及科技”“房屋土地與交通運輸”“環保與自然保育”“交通運輸”“扶貧安老助弱”“退休保障及人口政策”及“市政、地區行政及管治”等。

在發展經濟方面，梁振英說，我們要鞏固傳統產業的優勢，促進產業多元化，推動“再工業化”，全力發展創新及科技，提高產值。

梁振英錶示，特區政府正進一步與內地探討在投資、經濟技術合作等範疇，擴大和優化《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），期望今年中取得實質成果。他還表示，“十三五”規劃確立香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位。香港可利用“一帶一路”及基金互認安排帶來的需求，進一步拓展人民幣業務。

根據施政報告，未來五年，香港房屋委員會及香港房屋協會預計興建約94500個公營房屋單位。從2017-2018年度起的10年間，房屋供應目標為46萬個單位，其中包括20萬個公屋單位和8萬個資助出售單位。私人市場方面，預計未來3至4年一手住宅物業的供應量達94000個單位，是12年前政府開始定期公佈供應數字以來的新高。

他表示，香港土地利用規劃的最大特點是擁有大比例的郊野公園土地。郊野公園是香港重大資產，目前郊野公園佔香港土地總面積的四成，是住宅用地總面積的六倍。政府將以可持續發展的原則，保育和活化鄉郊的生態及人文環境，同時回應市民對城鄉共生的追求。

在創新科技方面，特區政府將要求大學進行更多符合香港需要和可轉化作應用的研究項目，以及通過發展“再工業化”等，進一步推動香港創新及科技。特區政府正籌備在將軍澳工業邨興建數據技術中心和先進製造業中心，分別在3年後和5年後落成。

在退休保障方面，梁振英錶示，首先要改良強制性公積金（強積金）支柱，讓僱員獲得最大保障；第二，要進一步加強社會保障支柱，以充分發揮補底作用；第三，要協助長者應付醫療開支；第四，研發金融產品，讓長者善用資產，以增加退休後投資收入的穩定性。

教育方面，梁振英宣佈，由下學年起，政府將落實免費優質幼稚園教育政策，向合資格的本地非牟利幼稚園提供直接資助，以提供半日制優質教育服務。