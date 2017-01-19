乐扬文娱社16人 获颁戴昌福社长杯

（本报拿笃记者18日讯）拿笃乐扬文娱社假启文学校礼堂举行颁发2016年度戴昌福男女组社长杯，主办当局邀请该社永久名誉顾问黄启彬及社长戴昌福分别主持颁奖。

据悉，拿笃乐扬文娱社所主办的2016年度戴昌福男子组社长杯参赛歌手共有19位，主办当局公布6位得奖名单。而女子组歌手共有42位，主办当局公布10位得奖名单，以下是2016年度戴昌福男女组社长杯得奖名单：

男子组：

1）李徫雄【握别的时候】。2）李俊强【爱情的故事】。3）李件安【迟到】。4）余明发【岁月的伤】。5）林升永【－生的选择】。6）黄铭利【问君】。

女子组：

1）杨金莲【等你等了那么久】。2）杨淑安【爱之旅】。3）鈡清兰【情伤】。4）黄瑞萍【你是如此难以忘记】。5）彭芑箖【爱情像汽球】。6）鈡月云【一杯咖啡】。7）邓燕媚【最后的温柔】。8）戴福桃【让我心碎让我醉】。9）黄瑞芬【你潇洒我漂亮】。10）叶桠旎【错过你我不要】。

笃乐扬文娱社 各项表扬奖名单公布

（本报拿笃记者 18日讯）拿笃乐扬文娱社假拿笃启文学校礼堂举行颁发表扬奖，这项表扬奖是包括在2016年全年的表现，其中有2016年歌唱培训班勤学奖，最佳勇气奖，恒心奖及长青会员奖。主办当局邀请永久名誉顾问黄淸辉，名誉顾问郑美芳，社长夫人张施梅及筹委会主席李俊强分别主持颁奖。

以下是获得拿笃乐扬文娱社2016年各项表扬奖名单：

2016年歌唱培训班勤学奖：萧海生【全勤】、杨镜諵【全勤】、杨金莲【全勤】、张施梅【全勤】、梁思梅、罗雪芳、彭芑箖、李俊强、周月清、李伟雄、林升永、姜祥、黄雪媚、成道光、叶桠旎、房彩玲、鈡月云、林莉珍、吴玉燕。

最佳勇气奖：刘婷凤、郑美芳、周月淸、蔡金录、魏瑂葵、梁思梅。恒心奖：吴玉燕、戴福秋、姜祥、戴福清。长青会员奖：陈关保、李俐珍。

对外表现优异 10会员获表扬

（本报拿笃记者 18日讯）拿笃乐扬文娱社假启文学校举办的春夏秋冬总决赛中颁发表扬奖，这项这项表扬奖是表扬会员歌手到外地比赛有得奖的歌手，以期他在未来的对外比赛中有更好的成绩，为乐扬文娱社争取最高荣誉。

拿笃乐扬文娱社社长戴昌福希望得奖歌手能再接再励，为拿笃乐扬文娱社争取更高的荣誉。当晚的对外参赛歌手得奖者有＋位获得会员歌手到外地比赛表扬奖。拿笃乐扬文娱社邀请该社永久名誉顾问曾观胜主持颁奖。

以下是拿笃乐扬文娱社表扬10位会员歌手2016年到外地比赛有得奖的歌手名单：

1）戴福桃。2）戴福秋。3）李件安。4）邓秋莲。5）林升永。6）彭芑箖。7）萧海生。8）邓燕媚。9）叶新铌10）黄铭利。

陈扬天捐12架冷气 予启文学校礼堂

（本报拿笃记者18日讯）拿笃乐扬文娱社假启文学校礼堂举行2016年度戴昌福男女组社长杯总决赛，顾问歌唱观摩赛及颁发2016年歌唱培训班勤学奖，恒心奖，最佳勇气奖及长青会员奖。

拿笃乐扬文娱社社长在致词中感谢顾问团的支持，使得该社在会务上蒸蒸日上，学员们也参与对外的比赛都有佷不错的表现，希望他们在进入2017年更加的努力，有更好的表现，能为本社争取更高荣誉。

拿笃乐扬文娱社会务顾问杨镜諵在致词中也说，拿笃乐扬文娱社在这漫长的过程中，乐扬12周年，在历届理事的通力合作，抛开成见，任劳任怨，无私奉献付出下，会务蒸蒸日上。

今年出外参赛的歌手已有显著的表现，尤其在去年十二月六十岁以上并赴斗湖参赛的歌手，夺得男女双料冠军及女子季军，是很大的突破。

他希望以后可以举办更大型的歌赛，让本区歌手参加并受惠。

他说，顾问歌唱观摩赛是今年增的另项惊喜，原来顾问也爱唱歌，互相奉献歌唱，拉近彼此的距离和感情。

他也祝福所有参赛歌手本着友谊第一，比赛第二的心态，完成赛事。

当晚的比赛中结束后，该社永久名誉顾问陈扬天宣布捐出12架2匹冷气机予启文礼堂。