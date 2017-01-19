仙华福寿会204办 新春联欢晚会

（本报十八日讯）仙华福寿会定于二月四日（星期六）年初八晚六时三十分假会所举办2017年丁酉年新春联欢晚会。

斯项新春联欢晚会是由该会青年团与妇女组联合推动。一个以青年团团长梁乃健为首，妇女组主任拿汀林秀梅为副的筹委会已于较早时成立，以进行筹备工作。

新春联欢晚会筹委会名单如下：

主席：梁乃健. 副主席：拿汀林秀梅. 秘书：黄凯玲. 财政：张凤芝. 票务：赖谢华. 灯光与音响：蔡文伟，林子明. 幸运抽奖：李婉珊，杨秀如. 红包：谢婉英，李秋兰. 司仪：张燕妮. 场地：张新强，蔡宁鸿，梁志彬，戴健维，廖观福. 布置：郑瑞芬，周瑞月，陈喜玲，叶桂娇，张思莲. 节目：池桂娣，李照清，刘琴英，林美燕. 编号与襟花：卓玉霞，陈惠英. 募捐：梁爱琼，曾金菊，梁乃健，拿汀林秀梅. 招待：全体委员

主办当局已编定多姿多彩的节目包括幸运抽奖，派红包予十二岁以下儿童与六十五岁以上之耆老，歌唱等。餐宴以围抬方式进行。每张餐卷售价RM45。如欲购买餐卷可与票务主任赖谢华联络（电话：0198693330/ 089-781517）。筹委会主任梁乃健呼吁会员与各界人士给予鼎力支持，踊跃购买餐卷，大家同欢共庆新春佳节及促进彼此间的情谊与交流。(14)