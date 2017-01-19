卢周光杯篮球选拔赛 圣巴特男女队夺冠

（本报斗湖十八日讯）经过一个星期的赛事后，由斗湖篮球会举办的「2017年度第十五届拿督卢周光杯十七岁以下男女篮球选拔赛」日前落幕，圣巴特男女队大唱丰收，纷纷夺下男子及女子组冠军。

在17岁以下男女篮球选拔赛中，男子组圣巴特队伍新年快乐可说强势不可挡，以高姿态从初赛至末赛，顺利进入决赛对垒巴中猛将。在这场决赛中，巴中猛将虽出动高人墙战术，不过首节打不出成绩，加上传球失误，主攻被瓦解下，第一节就分出高下，新年快乐以13比4领先。巴中猛将在次节再处于挨打状态，对方如入无人之城，继续以47比27拉开比数。巴中猛将在末节虽有一度回光返照，在四分钟时以53比65逼近，不过最终仍然败阵，比赛一77比60结束。

女子组方面，圣巴特女将同样毫无意外取下后冠，FIT FREAK封亚，季军来自圣邬丝拉，殿军为巴中女将。

主办当局较后也在闭幕礼当天邀的杯主拿督卢周光前来主持颁奖仪式。

2017年度第十五届拿督卢周光杯十七岁或以下男女篮球选拔赛成绩：

男子组：

冠军：新年快乐 亚军：巴中猛将 季军：GRAND ESPORT 殿军：巴中帅将

女子组：

冠军：圣巴特 亚军：FIT FREAK 季军：ST URSULA 殿军：巴中女将

最有潜质男球员：JEFFREY IVAN

最有潜质女球员：JANICE

42初选球员 备战全州赛

（本报斗湖十八日讯）由斗湖篮球会举办的「2016年度第十四届拿督卢周光杯十七岁以下男女篮球选拔赛」在日前落幕后，四十二名球员也获选成为初选球员，并为接下来的全州十七岁男女篮球赛作准备。

在是次初选球员名单中，女球员共有廿五位，男球员则占了十七位，在拿督卢周光杯比赛结束后，所有获选球员也将在本周六下午三时开始进行训练，并为2017年度第48届全州17岁或以下男女篮球锦标赛作好准备。

第48届全州17岁或以下男女篮球锦标赛也于三月学校假期于丹南进行。

2017年度第十五届拿督卢周光杯十七岁或以下男女篮球选拔赛初选球员：

女子球员：黄紫璇，何丽莉，SITI NUR HAFIZAH,SITI NUR HAFIDZATIKAH，杨佩雯，李运慧，陈淑玲，YIN YIN，JUNAIDAH，李运珍，邓忻恒，NUR MAZLIEN，何筱雯，JANICE REICHART,NUR AZLIEN,KAMZIAH MARIE,NUR FADZLINDA FATIN，ALEESYAH NADINE P，林桂晶，NUR MUSRIAHNIE,JENA F,FAJRIYAH WIRDANI,方柏雅，何妤芊，钟治颖

男子球员：候巽旖，钟达威，李名钧，简睿佑，谢振铭，柯宇力，方柏乔，林志勇，李嘉权，JOHNSON LEE,ALIF UTAMA，杨明康，JEFFREY IVAN,DARREN,JERRY IVAN,WINTER LIEW，翁家力