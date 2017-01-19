参观国际奥林匹克博物馆 习近平登上冠军领奖台

（中新社洛桑19日电）18日上午，中国国家主席习近平在国际奥委会主席巴赫全程陪同下，参观了位于瑞士洛桑的国际奥林匹克博物馆。

在洛桑国际奥林匹克博物馆，巴赫迎接习近平主席到来。巴赫用中文说，早上好，欢迎。会谈中，巴赫表示，我此前一直说，相信北京2022冬奥会一定会精彩纷呈，今天我要说，在习主席强有力的领导下，我确信北京冬奥会一定会精彩纷呈。习近平说，中国把承办2022年冬奥会视为一个具有特殊意义的重大事件，承诺一定把它办好。巴赫主席的“确信”更增加了我们的信心。

当天上午，国际奥委会名誉主席罗格，也提前半个多小时来到国际奥林匹克博物馆，等候习近平主席到来。习近平说，罗格先生是我们的老朋友，2008年筹办北京奥运会时我们在一起工作。我特别记着，你用“无与伦比”来形容北京奥运会。这一评价始终激励着我们继续办好奥林匹克事业。谢谢你。罗格右手放在胸前，向习近平主席致意，表达欢迎和感谢。

在国际奥林匹克博物馆，在巴赫陪同下，习近平等一同参观了奥运发展史展览、往届奥运会奖牌展、北京奥运会展品、2012年伦敦奥运会休战墙、中外运动员比赛用具，观看了往届奥运会视频集锦、历届奥运会比赛项目电子显示屏。巴赫全程为习近平讲解。

参观期间，应巴赫邀请，习近平登上馆内陈列的一座奥运会冠军领奖台，面带笑容，举起双臂，向在场的人们致意。习近平还邀请巴赫共同登上领奖台。现场气氛轻松活跃，大家报以热烈掌声。

参观中，习近平详细了解了奥林匹克发展史，称赞现代奥林匹克运动发起人顾拜旦是创造历史的伟大人物。习近平主席特别关注博物馆陈列的奥运中国元素。在运动员比赛用具陈列区，他指着一把羽毛球拍对在场的国际奥委会委员、中国奥委会副主席李玲蔚说，你的这把小小球拍重千斤啊。

参观结束时，习近平代表中国向国际奥委会赠送了苏绣《仕女蹴鞠图》，并向巴赫介绍起源于2300年前的中国蹴鞠运动。巴赫表示，我们要在博物馆里找一个最好的地方把这件珍贵的礼物陈列出来。（完）