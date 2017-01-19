(本报18日讯) 配合丁酉年农历新春到来，巴华中学订于一月廿日 (星期五) 上午11时至下午3时40分在校园举办新春嘉年华。

据该校校长李爱玲博士表示，举办此项活动的目的，在于发扬及推广华人新年的传统风俗文化，让学生认识和了解新春习俗，使文化薪火得以相传永续。此外，友族老师和外籍学生也可透过此嘉年华认识及了解新春的传统文化以及其涵义，并让他们体验过佳节的乐趣。

为了筹备嘉年华活动，该校成立了以张溧航副校长为首、卓念裳老师为副的筹备委员会。该委员会目前正积极展开筹备工作。

筹备主席张溧航副校长说，此嘉年华活动有传统汤圆制作、红包灯笼制作和挥春比赛。挥春比赛分高初中学生组、华裔教师组、非华裔教师组和公开组。欢迎对挥春有兴趣的社会人士和校友们，于当日1点至2点20分到丘福局绅堂参加挥春公开组比赛。此比赛将由洪玉珍老师、杨金思老师、杨文宇老师和钟燕媚老师担任评审工作。所有挥春比赛得奖作品将张贴在丘福局绅堂外屏风处。红包灯笼制作完毕后，将由学生亲自挂在宗西走廊让评审郑丽芬老师和李佳玲老师评分。所有比赛得奖者将获得一封红包以兹奖励。

此外，筹委会也将在丘福局绅堂外屏风处，张贴传统新春习俗的资料，如挥春的开始，汤圆的含义，挂灯笼的原因和华人新春必进行的习俗等等。李校长希望各界人士、学生家长及校友们趁农历春节期间到校观赏。

兹将巴华中学新春嘉年华活动筹备委员会名单列下：

大会主席： 校长李爱玲博士，筹备会主任：张溧航副校长，副主任：卓念裳老师，秘书：卓莉花老师，财政：刘素岑老师，总务：简耀生老师，场地：杨政宇老师（食堂） 陈振辉老师（礼堂），沈欣怡老师、郑丽玉老师（烹饪室），宣传：韦经强老师，摄影：梁云贵老师、陈国宗老师，音响：邝劲鸣老师（礼堂）黄春国老师 （食堂），奖品：陈美燕老师，影片：张杰隆老师，司仪：佘俊秀老师 (18#)