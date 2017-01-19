张润缘老师亲临指导 佛光百余人齐挥春

(本报斗湖十八日讯)佛光山斗湖佛光寺为传承优良文化，发扬书法艺日前在佛光会督导、会长带领佛光委员、佛光青年、青少年、佛光儿童、家长等百余人聚集在佛光山斗湖佛光寺西方殿参加2017佛光挥春活动。

主办当局也邀请张润缘老师前来指导。张润缘老师于90年代台北市立美术馆西画科研修，并随水彩画家谢明锠习画，回国后创办画宛推动儿童美育课程至今。张老师曾从事新闻写稿工作与平面广告设计。目前极力推广书艺，是中小学书法导师，活动评审，点线培育园地主持。

这一天，大眾在张润缘老师指导下齐来挥毫新春吉祥法语，张润缘老师现场给予大眾指导挥毫方法，同时也现场挥毫教导大眾各种书写字体，展现不同书体之美，场面欢喜。

这场挥春活动是由佛光山斗湖佛光寺主办，国际佛光会沙巴协会斗湖大福分会暨佛光第二分会协办，旨在提升文化价值观，延续中华文化的精粹。

较早前，大会邀请张润缘老师主持挥毫揭幕仪式，由国际佛光会沙巴协会斗湖大福分会赖经婵会长暨佛光第二分会刘秀明会长陪同主持。

佛光第二分会刘秀明会长在致词表示，佛光山提倡佛法生活化、以文化弘扬佛法，同时也注重艺术的发展，而挥春正是中华文化及艺术的最佳展现。刘会长也鼓励大家多写书法，也可以进一步来学习抄经。

佛光山斗湖佛光寺在每年春节来临前举办挥春活动，除了营造春节气氛外，更重要的是为了发扬中华优良的传统文化。(14)