意大利雪崩掩酒店 發現最少30具遺體

羅馬19日訊)意大利東部大薩索山（Gran Sasso）當地時間周三發生雪崩，據報逾20名酒店住客及職員失蹤，生死未卜。佩斯卡拉省長最初稱失蹤者凶多吉少，多間傳媒其後報道，最少有30人死亡。

意大利傳媒報道，雪崩發生在大薩索山的山腳，Rigopiano酒店首當其衝。有報道指，其時有20名住客在酒店內，連同酒店職員全部失蹤；不過亦有報道指證實失蹤的暫只有3人。當局相信失蹤者都被埋在雪堆之下，但仍未能確定雪崩的雪量，搜救人員可否掘出他們也是未知之數。暫未知酒店住客的國籍。

被大雪掩埋的酒店是一間4星級的水療酒店，事發地點正刮着大風雪，救援因而受阻，搜救部門稱要花3小時才可抵達現場。搜救人員正嘗試與遇事的住客聯絡，但酒店的電話都接不通。有搜救人員收到一段相信是來自酒店住客的短訊，寫道：「救命，我們快要凍死了。」另有成功逃出的住客向當局發短訊表示，自己及另一名修理工人逃出現場，但指其他人仍被困。

佩斯卡拉省長馬爾科（Antonio Di Marco）一度在facebook留言稱：「不幸地這可怕的慘劇發生了，看來這些人都已經死了，但仍未確認。」後來這則貼文被刪，馬爾科再留言稱：「看來會有受害者，但這些都有待證實。酒店內有20名住客。」

意大利在較早之前發生過3次黎克特制5級以上的地震，之後當局發出雪崩警告。