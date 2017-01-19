慈济基金会笃分会 明举办岁末祝福

（本报拿笃记者18日讯） 台湾佛教慈济基金会拿笃分会将在本月20日（星期五）晚间7时半 假座拿笃中学大礼堂举办岁末祝福，诚心感恩社会大众在过去一年里对慈济的护持，让善念涓滴延伸，让慈爱层层扩散。

今年证严上人以『修福粒米藏日月持慧毫芒有干坤』做为今年之岁末祝福开示，一粒米中藏日月，从小木屋发心立愿，初心映弘愿，古月照今昔。 证严上人把握当下一念心，恒持刹那，以慈济四大志业八大法印为化城，慈悲足迹遍寰宇，救拔苦难无疆界。行愿半世纪，上人教勉大眾不只慈悲入行，更要深入经藏，体会佛法，在人间身体力行。宇宙间的法藏如恒河沙，而恒河沙中藏如来法，期勉人人以善修福，体会「修福粒米藏日月」；入群见苦，深刻「持慧毫芒有干坤」，在人群中以悲智双运，就能福慧双修，圆满吉祥。

当晚现场亦设有蔬醒区，有可爱的蔬果娃娃和蔬醒相框道具可供会众拍摄，同时也有福慧袋兑换柜台，让已完成108餐素食的会众兑换福慧袋，慈济以示感恩会众响应素食，把爱护地球的善心为善行。届时大会将诚邀各位大德前来蔬醒区，一起响应「一个人、一天素、一地球」，表达对「111世界蔬醒日」的支持。

此外，当晚并派发福慧红包与大众结善缘，此红包内有精美庄严的纪念币，以表示对每一位会众的感恩，并祝福大家年年福慧双修，日日智慧增长。

回顾过去一年，全球天灾人祸不断，每一次的灾难都带来许多人命与家庭的悲伤。因此，值此岁末年终，慈济举办“岁末祝福”感恩会，诚邀十方大德出席，大家一起以虔诚感恩的心，凝聚福缘善业，共同来祈愿净化人心，社会祥和，天下无灾难。

慈济诚邀大家携家带眷一同来渡过一个非常温馨和有意义之祝福感恩晚会。为维持当天法会的肃穆庄严。有关更多详情，可拨电话至职工室089-911896询问（31）。