斗湖新年嘉年华会 摇滚乐队火爆演出振奋人心 现代舞蹈比赛今晚登场

(本报斗湖18日讯)斗湖新年嘉年华会迈入第三晚，昨晚的主题是摇滚乐队，22支乐队火爆的演出顿时将原本绵绵细雨的寒意完全驱散。

响彻云霄的电吉他与鼓声，不但把市区操场四周震动，也把大家的心情都震的兴奋起来，无论是摆摊的老伯或随父母前来游玩的小朋友，身体都不自禁随着音乐节奏摇晃。

经过一轮长达4个小时”翻天覆地”的比试后，好不容易终于分出胜负，并由本州青年体育部政治秘书纳英颁发奖金与奖杯给获胜的队伍。

纳英在较后受访时大力赞扬主办单位，勇敢大胆尝试提供机会给摇滚音乐爱好者一个平台，让这群平日容易被忽略的非主流音乐爱好者能表演自己的才艺，也让斗湖公众首次在如此大型场面见识摇滚乐，提升对这项音乐的正面印象，消除代沟并有助社会和谐。

他表示，据了解当中包括有仙本那，古纳，加拉巴干及西巴迪岛队伍，真是舟车劳顿，不惜老远前来参赛，虽然演出后每位参赛者都汗流浃背，但是脸上也都挂着满足的笑容。

纳英说，事实摇滚乐并非外界认识的乱喊乱叫。相反地，摇滚乐队讲究的是整体的协调与配搭。倘若没有乐队精神，只注重个人主意与突出自己，肯定无法达到良好水平，对青年人倍养团队合作，有很大的帮助，而且参观者也大多拥有正当职业或良好的学业表现，绝非无业或辍学者。

因此，他也希望获得胜出的队伍，可以善用奖金，如购买更好的乐器，以增加自己与乐队的水凖及精益求精。当晚冠军队可获1500令吉的奖金。

兹将冠亚季殿军队伍名称列出:

冠军:-D’Muzika

亚军-D’Schoolmate

季军-Scarface band

殿军-Franz and Frenz

昨晚现场人潮依旧，大约有1500到2000人次的出席。明天晚上(19日)将会有现代舞蹈比赛。同时，作为每晚压轴节目的舞狮表演，也一样会举行。

另一方面，参加新春华语歌唱比赛的41男女歌手，敬请也在明晚(19日)傍晚6点至8点到现场进行试音及抽签。

新春华语歌唱比赛将在1月20日举行初赛及1月21日举行决赛，参唱歌曲都是有关新年的歌曲，到时势必把现场的新春气息推向另一个高潮。

主办单位大力呼吁斗湖华社踊跃出席支持一共8天的嘉年华活动，以展示斗湖各族的大团结与对华族新春文化等支持，同时也是提供在华人新春假期一个好去处。

这是官方正式承认的庆典，筹备会当中不少是由友族担任。因此本地华社的配合非常重要，以争取华人新春期间节目的官方地位，也借此加强华族在斗湖的身份地位。(18#)