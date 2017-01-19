最後一場白宮記者會 奧巴馬：美国将变得更好

（中新社华盛顿19日电）美国总统奥巴马当地时间18日在华盛顿举行任内最后一场白宫记者会。他表示，只要美国能够给所有人提供发展机会，美国将变得更好。

奥巴马当天说，美国需要让来自不同行业、拥有不同信仰、分属不同族群的人都获得发展机会，这是美国的力量之源。如果能够继续让所有人得到机遇，未来将会出现首位女总统、拉丁裔总统、犹太裔总统或印度裔总统。

在谈及对当选总统特朗普的执政建议时，奥巴马强调了高级幕僚的重要性。总统本人无法亲自搞定所有问题，而需大量依赖团队，包括内阁成员和高级白宫顾问等，所以需要确保所组建团队能够提供最好的信息和政策选项。

他说，迄今为止自己与特朗普之间的交流非常良好，有时对话会很长，也有实质内容。

奥巴马表达了他对美国社会不公、金钱政治、公民选举权的实现受阻和刑事司法体系改革等问题的担忧。他说，如果社会不公的问题无法解决，各社会群体之间的割裂将会更加严重，很多人在大选中支持特朗普，就是因为感觉被社会遗忘。

他就金钱政治表示，源源不断的金钱流入政治的做法非常不健康，最高法院需要就这个问题采取行动。

在参加完特朗普的就职典礼后，奥巴马一家将飞往加州棕榈泉享受一段卸任假期。与多数总统任期结束后搬离华盛顿的传统做法不同，奥巴马还将在华盛顿居住约2年时间，直至二女儿萨沙完成高中学业。（完）