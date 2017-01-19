梁振英：香港未来须用好机遇继续发展经济

中新社香港19日电)香港特区行政长官梁振英19日表示，政府改善民生必须要有财政能力，但财政能力不是必然的。香港未来必须用好机遇，继续发展经济，令政府不断有新的财政力度，去推行扶贫、安老、助弱等改善民生工作。

当天上午，梁振英到特区立法会出席《施政报告》答问会时表示，希望社会重视经济发展的重要性，不能掉以轻心。特区政府每年能在改善民生方面有额外开支，这是建基于香港经济有进一步发展，使政府有额外财政能力改善民生。

梁振英表示，香港经济过去几年平稳发展，经济温和增长、失业率非常低，但此情况不是必然的。社会不能掉以轻心，要珍惜眼前经济发展的成果。

“要经济继续发展，我们必须用好机遇，尤其是新的机遇。”梁振英指出，香港当前新机遇不少，包括“一带一路”和国家“十三五”规划，其中“十三五”规划的《港澳专章》胪列了不少给予香港的特殊和优惠政策。此外，香港的金融业和创新及科技产业也值得重视和支持以进一步发展。

梁振英提到，在今年《施政报告》提出了新理念，政府应考虑和研究怎样可进一步利用财政、财务、税务和其他政策措施，推动金融业和创新及科技产业的发展。

他还说，政府会在印度、墨西哥、俄罗斯、南非和阿拉伯联合酋长国五国，设立新的经济贸易办事处（经贸办）。目标是将香港在外国的经贸办增至18个，以及将特区政府驻内地办事处增至11个。

“凡此种种，都是特区政府支持香港的工商专业、金融界，以及大大小小企业在香港和在香港以外的地方，进一步发展经济。”梁振英说。（完）