湖刘氏宗亲会新春大团拜 刘新刘冠湘慷慨赞助

(本报斗湖十八日讯)由沙巴州斗湖刘氏宗亲会定于2017年2月10日(星期五)晚上6时30分在本坡一家著名餐厅主办丁酉年新春晚宴大团拜，获得该会的两位永久荣誉会长刘新和刘冠湘的赞助乐龄人士和小孩的红包。

据该会主席刘月德荣誉助理总监指出，刘新将赞助凡年龄在65岁或以上者的红包，而刘冠湘则赞助年龄在12岁或以下孩童的红包。

刘月德对两位永久荣誉会长的鼎力支持该会的活动表示感激，也多谢他们在过去多年都一直的出钱出力的协助，该会才能顺利的执行任务。

他于日昨在署理主席刘官友和康乐组主任刘灵安之陪同下，礼貌的拜会刘新和刘冠湘，向他俩汇报会务的进展和晚宴的筹备经过，并寻求他们的赞助，当他们得悉在晚宴的节目上有颁发红包于乐龄者和小孩，立即表示乐于赞助。

他说，这是该会的常年活动事项，当晚预算筵开40多席，目前已有多位宗亲预购，他鼓励各宗亲踊跃购买餐券，有意者可致电联络他本人0128130878，署理主席刘官友0128182265，筹委主任刘子龙0198327026及招待组长刘莉莉0138909720。

他也吁请适龄的宗亲长者们向上述四人登记名单。

一个由刘子龙为主任的筹委会已在积极的进行工作，以编妥丰富的节目让宗亲享乐。(14)