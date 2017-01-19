鄭州土豪清潔班 30多人身家逾千萬仍掃街

【鄭州19日訊】 不少人心目中的清潔工，都是辛勤、貧苦的工人。然而在河南鄭州高新區化工路50名清潔工中，竟隱藏30多名擁逾千萬（人民幣．下家）身家的土豪！原來，該30多名清潔工本居於城中村，早前城中村拆遷，該30多人獲賠償後便成為土豪。對於擁有一輩子都享用不完的家產，為何仍要擔任清潔工時，他們均表示︰「錢和工作是兩碼事，幹這個活幹久了，離不開。」

雖然擁有龐大身家，但該班清潔工仍清早起床，辛勤工作直至天黑。其中一名擁有五千多萬身家的清潔工秦家順笑言︰「錢和工作是兩碼事，幹這個活幹久了，離不開。」另今年33歲、身家高達八千多萬的賈志杰則稱︰「剛開始時，我也學着做了兩年土豪，每天溜溜逛逛，可時間一長，總感覺渾身不自在。隨後，就幹了環衞工（清潔工），雖然每天累點髒點兒，可心裏踏實。」

另60歲的張秀玲亦稱︰「活人，活人！活着就是幹活！遛圈打麻雀不習慣，幹環衞雖然累點，可心裏踏實！」

該班清潔工的班長王愛琴透露，該班50名清潔工中，身家過千萬的就佔了30多位，「可以毫不誇張地說，我這個環衞班是名副其實的土豪環衞班！可這些一下子暴發的土豪，從沒想著如今有錢了，遊手好閑，照樣起早貪黑地幹活！大家都為社會服務，個個身體健康，人生會更有意義。」