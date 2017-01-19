马航飞翼新春优惠 笃庇特价机票近抢光

（本报拿笃记者18日讯）马航子公司飞翼航空（MASwings）配合新春佳节推出最低从一趟83令吉起的优惠机票，而今日只是优惠机票推出的第二天，结果由昨日开始至本月31日，拿笃飞往亚庇的优惠机票目前几乎一抢而空！

拿笃前往亚庇只有2种交通路线可选择，第一就是乘坐长途巴士，第二就是乘坐飞机。不过，尽管长途巴士车费便宜，每趟只需45令吉，但是路途遥远，至少耗时6小时才抵达亚庇，相当耗时。

不过，倘若选择使用航空服务，虽然行程比长途巴士省时得多，飞抵亚庇只需50分钟，但是拿笃来往亚庇的机票价格非常贵，单单廉价机票（Low Fare）就已是每趟214令吉，经济票（Economy Fare）为每趟220令吉以及商务票（Business Fare）每趟302令吉。

马航子公司飞翼航空此次为配合新春佳节推出佳节优惠机票，拿笃来往亚庇每趟仅93令吉，如此低廉的价格确实引起民众的注意，那些离乡背井，在拿笃工作的游子一旦得知此消息，肯定纷纷上网抢购优惠机票，尤其是趁着农历新年欲回乡过节的游子。

笔者今日查看马航飞翼航空公司的网站，竟发现从明日（19日）开始直到本月杪，拿笃飞往亚庇的优惠机票机会几乎被一扫而空，仅剩下廉价、经济以及商务机票。截至今日下午2时，从明日开始至本月杪期间，只有剩下本月21日下午5时30分（MH3023）起飞的班机仍有93令吉的优惠机票。

马航飞翼航空公司是于昨日才开始宣布有关消息，岂知在第二天就出现如此惊讶的结果。不过，确实也难怪拿笃飞往亚庇在新年期间的优惠机票会被抢空，因为93令吉与214令吉相较之下，足以省下121令吉的费用，确实可减轻经济上的负担。

有关新春优惠机票促销期限是于昨日开始直到今年2月12日，而飞行时间是由本月18日开始至今年3月31日。尽管拿笃飞往亚庇目前至本月杪的优惠机票已被抢空，但是2月1日开始至2月12日期间仍有优惠机票任民众选购。

有鉴于此，凡是欲计划在今年3月或之前出门旅游的拿笃民众受促尽快计划好行程，把握时间购买优惠机票，民众可浏览马航子公司飞翼航空公司网站查看详情，网址为http://www.maswings.com.my。（19）