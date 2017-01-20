中国男比女多逾三千万 或导致部分人群择偶难

(中新社北京20日电）中国国家统计局20日发布数据显示，其中總人口已達13.8億人，較前年增加809萬人，處於穩定增長水平。在性別結構方面，男性人口約7.1億人、女性人口6.7億，總人口性別比為104.98比100；數據顯示雖兩性比例收窄，但仍屬於失衡狀態。

2016年末中国大陆男性人口比女性人口多出3359万，中国经济体制改革研究会副会长、人口学者陈剑在接受中新社记者采访时称，男女比例失调的溢出效应将给正常婚配带来巨大冲击，生活质量差、文化水平低的男性未来可能很难找到配偶。

“性别比是下降了，但跟全球绝大多数国家相比，中国的（性别比）数值还是稍微偏高的”，陈剑表示，中国男多女少的情况会导致婚配问题越来越严重。

陈剑指出，在过去“一胎化”的年代，养儿防老、传宗接代、“不孝有三无后为大”等一些传统观念造成了中国当前男女比例不平衡的问题，“尤其是之前的选择性流产让男孩出生远超女孩。”

他进一步表示，男女比例失调的溢出效应给正常婚配带来巨大冲击，特别是在中国农村地区，生活质量差、文化水平低的男性未来可能很难找到配偶，连锁反应之下也会引发其他问题，包括威胁人口生态安全，影响社会治安稳定，甚至不利于经济的持续发展。

北京大学社会学系教授李建新指出，目前中国已步入老龄化社会，加之出生人口性别比偏高，一旦未婚人群数量提升，未来将增加整个国家社会保障问题的复杂性，以及社会保障的难度。

李建新还表示，男女比例失衡会引发就业性别挤压。在未来较长一段时间内，男性劳动力过剩将加剧就业市场的竞争，本来就因性别歧视而在求职过程中不占优势的女性会面临更大困难。

中国“男多女少”的局面未来能否得到改善？在陈剑看来，自中国官方实施“全面二孩政策”后，出生男女性别比差距会有所缩小，若以后能够全面放开生育政策，则有望在男女比例问题上有更大程度的改善。

有专家强调，要使“全面二孩政策”取得效果，需要有让人们“敢生”的配套措施，诸如保障生育妇女在职场的公平待遇、购买生育保险、加大学龄前儿童教育的财政投入等。（完）