五雄争霸 台媒料詹启贤23日 正式宣布参选国民党主席

( 香港中通社台北20日电)日前曾公开表示，会在农历年前宣布是否参与国民党党主席选举的詹启贤，20日被台湾传媒广泛报道，将于23日召开记者会，正式宣布参选国民党主席。

综合台媒20日报道，詹启贤订于下周一（23日）上午9时30分在台大校友会馆召开记者会，正式宣布参选党主席。

截至目前为止，宣布参选今年国民党党主席选举的人士，除争取连任的党主席洪秀柱外，已表态的包括副主席郝龙斌、前台湾地区副领导人吴敦义及北农总经理韩国瑜，加上詹启贤的话，将形成“五雄争霸”的局面，成为国民党开放党员直选党主席以来参选人数最多且最激烈的一场选战。

根据詹启贤阵营人士透露，詹启贤下周一将在记者会上发表参选宣言，详述他对国民党务改革的理念。据称，2008至2012年马英九副手萧万长将到场，用行动表态支持詹启贤。

除了萧万长，詹启贤与鸿海董事长郭台铭、前“立法院长”王金平及前海基会董事长江丙坤关系深厚。詹启贤曾任中国国民党首席副主席、卫生署署长、现任国光生技董事长，在企业、医界及政界人脉广泛。坊间评论，詹的参选，除对国民党主席选举造成结构性的选情变化外，也让今年的党主席选举，成为开放党员直选党主席以来参选人数最多且激烈的一场选战。

另外，对于詹启贤可能加入国民党主席选战，使得主席之争出呈“五强争霸”局面。参选之一的吴敦义表示，连带的影响很难推算，但一个民主政党用选产生是常态，只要合乎登记竞选资格的党员，人人都有权可以参选。

郝龙斌则表示，有党内同志愿意参与承担，表示国民党有希望，竞争是好事，每个人都要全力以赴，他有信心胜选。

在此之前，洪秀柱在受访时表示，詹启贤也是个人才，“若他有意愿，有什么不可以？”这是一个开放多元的民主社会，大家有愿意承担的理想，都可以出来表示。（完）