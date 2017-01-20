北京防霧霾重臨 春節遇重污染禁放煙花爆竹

（中新社北京20日电）春节期间如遇空气重污染天气，北京全市范围内将禁止销售、配送、燃放烟花爆竹。这是记者从19日举行的北京市2017年烟花爆竹安全管理工作新闻发布会上获悉的。

北京市公安局治安管理总队副总队长马恒介绍说，春节期间一旦遭遇空气重污染橙色、红色预警，相关部门将开展巡查和检查，发现违规燃放的情况及时劝阻、制止，不听从劝阻者依照相关规定进行处罚；安监、工商、环保等部门将加大对销售企业的监督和巡查力度。

为降低空气污染物、减少烟花爆竹销售总量，2017年春节期间，北京市共批准烟花爆竹临时销售网点511个，比去年减少208个，三环内的城市中心区域没有设置零售网点，烟花爆竹临时销售网点允许销售的时间由过去的20天缩短到10天。

今年是北京执行烟花爆竹“禁改限”政策的第12年，重新修订了北京市烟花爆竹地方标准，该标准对组合烟花规格、燃放性能，以及烟花爆竹产品标识标注等内容进行了限制。新版地方标准已于2016年12月23日发布实施。

目前，北京市政府烟花办正在组织各区政府烟花办，结合历年春节期间燃放烟花爆竹的实际情况和城市发展客观需要，进一步细化禁放区域设置工作，严防安全事故的发生。

据最新统计数据显示，2016年10月以来，北京市执法部门共查获非法烟花爆竹案件181起、处理183人，收缴非法烟花爆竹9081箱，同比增长198.7%，其中在延庆区一空闲厂房内查获非法烟花爆竹2918箱。

马恒表示，下一步各执法部门将继续以打击非法烟花爆竹为工作重点，并提醒民众不要在家中存放烟花爆竹，不要通过非法途径购买烟花爆竹，更不要非法销售烟花爆竹，一经发现将受到严肃处理。（完）