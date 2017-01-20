华联龙麒狮大会串 明日民眾大会堂登场

(本报斗湖十九日讯)斗湖华人社团联合会于后天，即本月21日与大家有约，该会将在下午3时起隆重的在民眾大会堂呈献龙麒狮的大会串，让锣鼓声响遍天而添增新年到来的热闹气氛，也给斗湖民眾呈献一个高水平和艺术精湛的龙麒狮表演。

该会会长拿督杨志辉荣誉少校提醒大家不要忘记此约会，携老带幼的前去观赏。

他指出，今年共有17队参与，其中有一龙、一麒、十二狮、加上巴中的廿四节令鼓、沙巴武术和潮州音乐大锣鼓，他们三队来自拿笃，十三队来自斗湖及一队来自印尼打那根，让此盛会成为国际事项。

他说，大会串，将分2个阶段，第1阶段由3时开始至5时30 分，共有8队呈献。

他说，隆重的开幕仪式将在6时开始，并有一项嘉宾联合剪綵仪式，第2阶段于7时开始，有9支队伍演出预算9时结束。将排阵期间，将安排斗湖名歌手呈献悦耳动听的新年歌。

筹委会主任叶健雄则表示今年的气氛与往年不同，为添增新春气氛，该会将给准时到场的150个家庭派送精美的红包袋，由2时30分在入门处派送，先到先得的派完为止。

他说，节目也多姿多彩，首次的有幼狮表演，由育进公学呈献，而也再次的获印尼打那根百家姓醒狮队前来参与，其中的重头压轴戏将是别开生面的联合大团拜，由斗湖普照寺的醒狮团和福建会馆的京狮同场演出。

他说，在歌手方面，该会很荣幸运的邀请到本坡10位和组别的名歌手呈献悦耳动听的新年歌，他们是Sammie刘、Elizebeth陈、叶殷豪、曾瑞莲、张锦秀、张先平、钟夏媚、Doremi’ Beatkidz’ Jason & Gnie。

有关节目表如下：

1:45 pm 全体理事到场

2:30 pm 各龙麒狮团报到 – 大会堂集合

3:00 pm 大会串开始

醒狮团表演

A场1.斗湖育进公学幼狮团

B场2.斗湖客家公会麒麟团

A场3.拿笃育才校友会醒狮团

B场4.斗湖福建会馆京狮团

A场5.拿笃德教会紫瑜阁醒狮团（A队）

B场6.沙巴武术协会斗湖联委会

A场7.斗湖艺术文化体育会醒狮团 (C队)

B场8.斗湖巴华中学二十四节令鼓

5:30 pm 贵宾莅临

各龙麒狮团列队

6:00 pm 开幕典礼

全体肃立唱国歌、州歌

嘉宾联合剪綵仪式

贵宾联合擂鼓开幕礼

大会主席拿督杨志辉荣誉少校致欢迎词

邀请贵宾致词

颁发感谢状及津贴给予各龙麒狮团

歌唱表演

7:00pm A场9 . 印尼打那根百家姓醒狮团

B场10. 斗湖普照寺醒狮团 (B队)

A场11.斗湖潮州音乐大锣鼓

B场12. 斗湖普照寺醒狮团（A队）

A场13.拿笃德教会紫瑜阁醒狮团（B队）

B场14.斗湖潮州公会醒狮团(夜光)

A场15.斗湖艺术文化体育会醒狮团 (B队)

B场16.斗湖巴中校友会金龙团(夜光)

17.斗湖福建会馆京狮团与斗湖普照寺醒狮团联合表演

9:00pm 散会(14)