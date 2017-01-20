巴西小型飛機墜毀 反貪法官罹難

(聖保羅20日訊)一架載有調查巴西反貪腐案法官扎瓦斯克基（Teori Zavascki）的小型飛機，於當地時間周四，從巴西聖保羅飛往里約熱內盧，但降落前在目的地對出的海域墜機。3具屍體已被尋回，扎瓦斯克基亦確認死亡。事發時，當地正落着滂沱大雨，但因扎瓦斯克基正主審該國一宗涉貪金額最大的案件，外界質疑空難並非單純是意外，當局正調查事件。

小型飛機上載着的68歲巴西最高法院法官扎瓦斯克基，是建築巨頭奥德布雷赫特集團的海外行賄案主審法官。扎瓦斯克基是巴西反腐「洗車行動」（Operation Car Wash）的主審法官。該行動主要針對國營石油公司Petrobras，檢方指多名政客涉嫌收受巨款，換取將巨利合約判給某些私人公司，過去兩年已拘捕過多名政客及商人，但估計有多達數百名政客、政要及商人涉案。近日扎瓦斯克基正重新檢視案件的證物，不排除拘捕更多人。

暫時未知飛機失事原因，但當時現場正下大雨，亦有目擊者稱見到飛機在風雨中艱難飛行。不過，國家檢察官協會的總監曼蘇爾（Alan Mansur）認為，扎瓦斯克基在上述貪腐案中扮演如此重要角色，令人不禁懷疑是次空難是否單純意外。總統特默對扎瓦斯克基蒙難表示遺憾，宣布全國哀悼3日。