新春华语歌赛 初赛今晚引爆

（本报斗湖19日讯）配合2017年嘉年华会所举行的新春华语歌唱比赛，将在明晚(20日)在市区操场引爆初赛，大决赛则是在21日晚举行，共有41位男女歌手将使出混身解数，争夺这项最高荣誉!

参赛者当中，不少是去年因微差而落榜的潜力歌手，在卧薪尝胆，苦练一年之后，已作好凖备东山再起，一洗前耻。鉴此，今届这番龙争虎斗，凤呜莺呖之情况惨烈，势为历届新春歌唱比赛之最!

另一方面，丰富的奖励也是歌手们拼尽全力的主因，主办单位凖备了30份非常丰富奖金打算派出去，包括冠军：RM1000，亚军：RM800，季军：RM600，殿军：RM400，优胜奖:RM150x 12位，安慰獎：RM80 x 14位，最佳服装獎：RM150，最佳台风獎：RM100。

今年的胜出者也将获得主办单位邀请在1月22日的闭幕仪式上献唱，根据往年纪录，闭幕仪式到场者往往将会比开幕仪式更多，也相信这将是本埠历来最大的演唱场面，所以这项荣誉也是众歌手所梦寐以求。由此可见，众歌手拼搏必把现场气氛推向另一个高潮!

2017斗湖嘉年华会已进入倒数，较早前举办的国语歌唱赛获各族人民的热烈反应。最后两天选择以华语歌唱比赛为压轴节目，是包括市政府在内的主办单位对华社一项敬意。因此希望华社也要大力支持响应，展示团结精神也让友族同胞尊敬。

兹将所有歌手名字及选唱歌曲歌名列下:

易尉帷。歌名 ：样样都吉祥。

卓佩锳。歌名 ：富贵花开迎新年。

谭天送。歌名 ：新年哥几大家唱。

杨全桔。歌名 ：恭喜恭喜。

陈秋华。歌名 ：财神到。

沈明珠。歌名 ：大地回春。

刘记林。歌名 ：财神到我家。

卓凤娇。歌名 ：声声锣鼓财神到。

卓凰娇。歌名 ：大地回春。

邓月云。歌名 ：富贵花开迎新年。

邓福兴。歌名 ：恭喜大家过新年。

曾燕芳。歌名 ：大家恭喜。

黄有和。歌名 ：声声锣鼓财神到。

洪碧莲。歌名 ：大地回春。

朱文萍。歌名 ：大家恭喜。

杨应生。歌名 ：新年歌儿大家唱。

郭幸彰。歌名 ：万事如意新年好。

张馨红。歌名 ：喜气洋洋888。

简凬梅。歌名 ：大地回春。

沈丽云。歌名 ：大家恭喜。

方秀媚。歌名 ：爆竹一声大地春。

罗毕慈。歌名 ：大地回春。

陈已华。歌名 ：恭喜恭喜你。

谢伟莲。歌名 ：大地回春。

蔡枚真。歌名 ：爆竹一声大地春。

丘伟良。歌名 ：春天是我们的。

邬运梅。歌名 ：富贵花开迎新春。

赖瑞燕。歌名 ：大家恭喜。

丘官玉。歌名 ：一张贺年片。

周伟强。歌名 ：春天是我们的。

黎上丽。歌名 ：富贵花开迎新年。

叶运财。歌名 ：万事都吉祥。

陈翠玉。歌名 ：庙宇朝拜。

黄妙珍。歌名 ：恭喜大家过新年/爆竹一声大地春

孙庆禹。歌名 ：恭喜大家过新年。

陈玉容。歌名 ：恭喜恭喜。

胡志强。歌名 ：声声锣鼓财神到。

杨雯诗。歌名 ：庙宇朝拜（初赛）/富贵花开迎新春（决赛）

陈桂祥。歌名 ：恭喜大家过新年。

孙坚明。歌名 ：新年乐逍遥。

林丰逸。歌名 ：声声锣鼓财神到。(18#)