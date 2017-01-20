明起2天举行 客家公会新春夜市联欢会 幸运大抽奖将送出AXIA

（本报拿笃记者19日讯）倒数两天，将于21、22日一连2天举行，拿笃客家公会丁酉年新春夜市联欢会筹备工作近尾声，筹委会主席张维超昨晚主持最后一次筹备会议后表示，目前各项筹备事宜已经准备就绪，一年一度的客家街亮灯仪式已经于昨晚7时30 分顺利举行，恭请名誉顾问余明发与孔春来乡贤主持亮灯，1500个大小灯龙显得格外红彤，整条街道顿时呈现另一观感，路人不禁驻足观赏一番，掀起浓厚的新年气氛。

幸运抽奖待赢取

筹委会主席张维超称，新春夜市联欢会幸运抽奖将有121份等待赢取，包括有手机、大小电器与食品，其中鸡不可失幸运大抽奖将送出一部崭新的国产AXIA 1000G(AGICZ-AUTO)轿车，并于22日晚上9时当众开彩，首先第一回合抽取20入选位幸运儿、第二回合再抽取10位入选幸运儿（入选幸运儿名字将当众公布，排名不分先后），第三回合即从10位入选幸运儿抽出得奖者，为公平起见邀请观众抽取幸运儿，此外尚有乐队演奏、卡拉OK等丰富余兴节目助兴。

此外，该会永久荣誉顾问吴德玮、杨晋菘与筹委会一行人包括大会主席梁福强、筹委会主席张维超、卓良、锺清兰、郑天贵、卓焕昌、林腾蛟今天下午1时30分拜访县官依曼阿里，向其汇报客家街的保养与装潢工作，并诚邀其出席，增添晚会热闹色彩。

县官依曼阿里赞许客家公会不畏艰辛，每年举办新春联欢会，在促进各族亲善、和睦相处方面有一定的作用，值得支持（31）。