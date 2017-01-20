湖新春嘉年华人潮汹涌 国语歌赛芭丽雅夺冠张慧卿季军 今起两晚华语歌赛

(本报斗湖19日讯)斗湖嘉年华迈入第四天，随着众人的口碑及各种新玩意的增加，也令人潮越来越多，昨晚估计有2000至2500人次。

本州资源发展与资讯进步助理部长兼丹绒巴都州议员拿督哈米莎也在昨晚特地前往，并且对主办单位，尤其是筹备会执行主席洪连辉将此盛会成功举办，并获广大斗湖民众不分彼此支持响应，赞不绝口。

拿督哈米莎在现场逗留甚久，除了在看台上观看歌唱比赛之外，也巡遍现场所有摊档与小贩们恭贺新年快乐，并且也不忘了与洪连辉等主办单位一同在富有新春气息的各种美丽装饰前拍照留念。

昨晚的主轴节目是国语歌唱比赛，华裔女歌手张慧卿不负众望，成功获得季军，能够在众土著歌手中脱颖而出，不仅是她个人成就的突破，也有助于促进社会和谐，证明语言绝对不是种族沟通的障碍。

冠军由也是女歌手的蜜丝芭丽雅获得，她沉稳的台风与歌声，击败各方高手夺魁属实当之无愧。亚军则由台风十足的男歌手阿敏获得。殿军也是由男歌手沙巴奴丁获得，他们都获拿督哈米莎亲自颁奖。

另一方面，从明天(20日)起，一连两天晚上的节目将是新春华语歌唱比赛，1月20日举行初赛及1月21日举行决赛，参唱歌曲都是有关新年的歌曲，到时势必把现场的新春气息推向另一个高潮。

主办单位大力呼吁斗湖华社踊跃出席支持一共8天的嘉年华活动，以展示斗湖各族的大团结与对华族新春文化等支持，同时也是提供在华人新春假期一个好去处。

这是官方正式承认的庆典，筹备会当中不少是由友族担任。因此本地华社的配合非常重要，以争取华人新春期间节目的官方地位，也借此加强华族在斗湖的身份地位。(18#)