（本报山打根十九日讯）哥打马鲁都今年浸水严重，受灾地点不在万劳市镇，据当地居民指出最为严重之处是从万劳往必达士途中的甘榜拉吉，从昨天（十八日）浸水到今天（十九日）中午还不能如常的通车。

据了解这一段路浸水也确是超过廿四小时完全中断从山打根沙比通往哥打马路鲁的公路，除了一些卡车与四驱车还可以在较后时也就是水位稍退时勉强通行，但也多受到较为小型行汽车在前头停下排队造成的堵塞不能前进。

哥打马鲁都浸水历经已非第一次，昨天较早时大量的雨水降在甘榜拉吉，造成此处浸水最严重，某些低下地方如汪洋一样，完全将整条路面淹没，即便是最大型卡车也不敢通行，因为无法判断路面位置，造成此通道中断将近廿四小时。

另外受影响的除了附近的甘榜人之外，在哥打马鲁都市镇也不例外，到处路面是泥浆水有些住家被浸了下半身，水深度达到胸部，如果流动急的话有冲走房产与人的危险。

降雨在昨晚渐渐停了下来浸水情况到今天中午有缓和的现象，中断的通道如果随著天气的好转之下，相信可以渐渐恢复通车。(11)(L3)

连绵大雨袭击 清河路交通中断

（本报山打根十九日讯）那卜律12哩清河路，无法承受连绵大雨的袭击，今日下午1时左右开始发生严重水浸，由于水势颇深，导致该路交通因此宣告中断，居民人车受阻无法回家。

有关的水浸，是发生于距大马路约1哩内的路段，而遭洪水淹没的路段长约半哩，道路汪洋一片，令人望见生畏不已。

来自该路的消息指出，水浸的原因除了连绵大雨持续降落外，排水系统欠佳则是主要原因。

由于水势颇深，即使重型或四轮驱动汽车，也不敢驶过，普通私家车及行人，更不敢冒险涉水，以免意外的发生。

针对该路今午发生的水浸，受影响的居民今日抨击该路的排水系统，过去多年来均受到忽略，导致水浸问题每年发生。

居民也说，即使投诉也没用，十数年来如一日，与投诉无门没有分别。(15)(L10)