笃区学联篮球赛 萧佩蓝为首筹委成立

（本报拿笃记者 19 日讯）今年度2017年拿笃区中小学学联男女篮球赛将轮值拿笃育才小学承办，由于很多老师包括女老师在篮球的比赛记录台上缺少经验，于是在前两天的方彩明17岁以下男女篮球赛开幕礼的两场比赛中学习记录台的工作。从校长张志达的带领下学习篮球各项有关的资料，相信拿笃育才小学在承办学联篮赛会办的佷好。

据悉，拿笃育才小学是在该校校长张志达，副校长萧佩蓝课外活动带领下学习篮球赛记录台的工作，在场的老师有林湘灿，李凤燕，章裕程，郑莉娜老师等。

2017年拿笃区中小学学联男女篮球赛预计二月初开始开打，这项中小学学联男女篮球赛是由拿笃教育局主催，拿笃育才小学承办的，除了比赛之外，同时也选拔优秀球员代表拿笃区参加东南省（拿笃，斗湖，仙本那及古纳）中小学学联男女篮球赛，然后再从中选拔代表东南省男女篮球员参加全州中小学学联男女篮球赛。

根据了解，去年2016年拿笃区小学学联男女篮球赛是由启文小学夺得双料冠军，今年是否再次卫冕成功，且让我们拭目以待。

为筹办这项活动，拿笃育才小学承办单位已成立－个以萧佩蓝副校长为首来推动这项活动，俾使在中小学的篮球赛得以顺利的进行。

以下是2017年拿笃区学联篮球锦标赛筹委会名单：

主席：张志达校长。筹委会主席：萧佩蓝副校长。秘书：章裕程。财政：李风燕。场地：甄志航，Khairuddin ,Leslie 。器材：李运明，吴志伟，Guntur 。记录台：萧佩蓝，郑莉娜，章裕程，林湘灿，李凤燕。裁判：李运明。带队老师：魏宇贤，卢玄峰。医药组：Esther , 范香芸(31)