蔡英文上任8个月民调低谷徘徊 最新调查满意度仅28%

香港中通社台北20日电)1月20日适逢台湾地区领导人蔡英文上任满8个月，台湾电子媒体当天公布最新民调，蔡英文上任以来的施政表现，高达47%的民众不满意，仅28%的受访民众表示满意。该媒体以往民调数据中，蔡英文上任1个月、5个月的满意度分别为47%、35%。

该民调针对近日来蔡当局推出的各项政策访问民众。在攸关“一例一休”的《劳基法》修法上路后，对于蔡英文带领台湾政策的走向调查显示，35%民众认为政策走向正确方向，与上个月调查相同，认为方向错误比例略增2个百分点至31%，是历次最高。

整体而言，蔡英文近3个月的满意度变化不大，呈现止跌趋势，但仍有近半数民众不满意。不过，民众对于蔡英文未来施政的信心，以及政策走向的看法，都处于历次调查低点。

对于蔡英文未来施政表现，民调显示有46%民众表示没有信心，略增3个百分点，高于有信心的41%。未来相关施政能否提升民众信心值得关注，年金改革近日将启动，影响如何也值得观察。

民进党前立委沈富雄此前曾撰文建议，“蔡当局应对目前的年金改革蓝图改弦更张，否则蔡的民调会将持续探底，上任以来经历了风风雨雨，小英实在禁不起另一场大风暴。”

而在当局公布了年金改革方案后，32%民众满意年金改革的处理方式，44%民众不满意，24%无意见。其中，62%民众支持进行年金改革，18%不支持；已退休者中，50%认为应减少领钱，也有28%认为不应该减少。

交叉分析显示，民进党认同者对蔡英文满意度增加5个百分点至66%，只有17%不满意；国民党认同者仅6%满意，不满意比例则减少5个百分点，但仍高达81%。

针对“行政院长”林全满意度调查显示为21%，为上任以来新低，不满意比例为50%。而民众不满意“内阁”团队比例为56%，满意度略降2个百分点至21%，与就职7个月时同为满意度低点，23%没有意见。整体而言，民众对林全及“内阁”团队的表现评价变化不大，仍有半数以上不满意，“内阁”是否改组仍然备受关注。

本次调查是TVBS民意调查中心于1月16日至19日进行的调查，共成功访问1007位台湾民众。（完）