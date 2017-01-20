违法街招入侵大街小巷 黄亚伦促铲除追罚

（本报斗湖十九日讯）违法街招上路牌，路牌被遮成广告！市议会受促铲除大街小巷违法街招，更循广告联络方式追罚刊登者。

人民公正党斗湖区部公共投诉组主任黄亚伦表示，违法街招之所以日益猖狂，除不断侵占大街小巷私人商店墙壁范围，令业主不胜其烦外，更肆无忌惮的“佔领”一些基本设施如沙巴电力局的转压电箱，交通工程局的路示牌，以及市议会所设置的各类广告牌等，使市区沦为屡禁不止的违法街招天堂，大街小巷遍佈完整或零碎或陈旧的街招，破坏市容有碍观瞻。

据表示，由于违法街招均使用A4纸张复印宣传内容后，便以胶水张贴在大街小巷显眼处。纸质街招经风吹雨打、日晒雨淋后必会脱落、陈旧乃至沾有胶水部分仍零零碎碎地贴在墙上。这不仅破坏商店外墙美观，更破坏业主粉刷外墙的一番心血和经费。

违法街招在地方政府长期置之不理、视若无睹的应对态度与立场下，已从原有的私人物业范围延伸到转压电箱，如今更进一步“爬上”了路示牌，把平滑的路牌当作私人广告牌使用，致路示牌的交通示意完全被遮盖，致公路使用者完全无法阅读路示牌内容，极可能产生制造交通乱象。

黄亚伦披露，为改善市容及杜绝极可能内涵不良意识、意诽谤、违法交易等不法内容在未经有关当局审核与批准下，直接公诸大众面前的违法街招继续肆虐与泛滥成灾，市议会必须採取铲除与追罚两大行动。

当局一旦发现违法街招的出现，应立即予以铲除，对于纸质街招的铲除方法无需劳师动众，只需简单的工具即可达到目的。

执行违法街招铲除行动的关键只在於市议会“要”与“不要”的抉择，而非“能”与“不能”的能力问题。

铲除行动将严重打击其广告的宣传效果，在广告失效或减效的情况下，打广告者将被迫投入更多的经费打广，但在当局持续进行的铲除行动下，广告经费总有枯竭之时，在广告无效兼经费枯竭的情况下，违法街招必然自动绝迹。

其次，当局在发现违法街招时应拍下广告留作证据，再凭广告联络电话向刊登者展开追罚行动，处以污染环境、破坏市容、涂鸦商店等罪，让登广告者在收取广告效果前就面对重罚，进而终止再之採用这类廉价的广告手法。

他强调，唯有市议会双管齐下对付违法街招，市区才不会沦为街招天堂！(L)