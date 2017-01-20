高雄破東南亞應召集團 女舞者欠債被迫賣淫

(高雄20日訊)高雄市三民二分局偵查隊接報有一批外籍女子涉嫌賣淫，並查出賣淫女子非單純個體戶，而是背後有應召集團控制生活作息。警方其後擴大偵查，發現該應召集團主要以菲律賓女舞者為主，接客對象主要為菲籍船員、勞工。該批菲律賓女子被一名吳姓男子威迫陪酒，再與客人到酒店進行性交易。警方於案中一舉逮獲吳男及其身兼會計的菲籍妻子、外籍賣淫女共11人，全案訊後警方依違反人口販運防制條例及妨害風化罪將吳男移送法辦，至於賣淫女則送交移民署處理遣返回國。

警方經多月偵查，由賣淫女及尋芳客循線追緝，過濾出外籍女子身分，並追出應召集團據點，掌握集團主腦為58歲的吳姓男子及其42歲菲籍妻子。警方見時機成熟，昨天凌晨持高雄地方法院核發的搜查票，兵分多路鹽埕區七賢三路等地，同步破獲應召集團據點及賣淫處所，扣獲護照、居留證、應召集團帳簿、出場單等證物，並將主持人、會計、賣淫女子帶案偵辦。

據知該個應召集團的賣淫女子來自菲律賓、泰國及印尼。應召集團主腦吳男假裝開設公司引進十多名外籍舞者，各人均持觀光護照入境，這些舞者身材及相貌姣好，大多因欠債來台工作，結果被吳男以債務威迫賣淫。應召集團又於大型超市等公共場所派發名片攬客，客人主要為外籍勞工及漁工。

警方搗破淫窟時發現賣淫女子平日住在吳男提供的「宿舍」，面積僅約300多平方呎，卻擠了將近10名賣淫女子，房間內凌亂不堪，而賣淫女僅接客時有行動自由。