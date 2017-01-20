8年總統生涯告終 奧巴馬悄然度過最後一日

(華盛頓20日訊)8年的時光如白駒過隙，稍縱即逝。美國總統奧巴馬為自己的總統生涯劃上句號，白宮亦即將迎來新任主人。奧巴馬在這一天如常度過，但卻又因即將離任而為所有事情添上特別意味。在整理帶走私人物品同時，奧巴馬亦最後一次以總統身份致電外國元首，然後靜靜度過在白宮的最後時光。

奧巴馬於周四並未出席公眾場合，但亦未離開白宮，他一如以往在橢圓形辦公室接受聽取每日簡報。奧巴馬當日並未有太多官方行程，他與夫人米歇爾從這個居住了8年的家，整理帶走的私人物品。原本掛上家庭照片的辦公室走廊，亦由一個個空白的相框取代。

陪伴多年的助手已於近日陸續離開，空洞洞的白宮只餘下少數職員留下，讓原本人來人往的白宮西翼略顯平淡清靜。按照慣例，奧巴馬或會在那張長年工作的辦公桌上，留下給予下任總統的最後贈言，但民眾往往要於多年後才能得悉其中內容。

在奧巴馬的行事曆上，留下的唯一一件事情，便是最後一次以總統身份，與拜登一起吃原本是每周慣例的午餐。另外，德國總理默克爾成為奧巴馬任內，最後一位與他通電話的外國元首。奧巴馬周四致電默克爾，為二人之間的情誼及美德關係致謝，而兩人的伴侶米歇爾及紹爾亦罕有地參與對話。

白宮周四致函參眾兩院，指奧巴馬承認未能達成關閉關塔那摩灣監獄的承諾，但要求兩院致力將其關閉。奧巴馬亦同時最後一次行使總統權力，下令減免330名毒品罪行相關囚犯的刑期，令任內他特赦的人數升至1715人，成為美國史上赦免最多囚犯的總統。

直到周四晚上，當林肯紀念堂發放煙花，慶祝候任總統特朗普即將就任時，白宮的工作人員默默地把一箱又一箱的奧巴馬家庭私人物品，帶離象徵美國最高權力的所在地。