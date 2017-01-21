中五毕业直升技职大学无缝就业 金山银山不如掌握鱼竿

【新闻稿】“虽然面临 经济不景 ，4年技职教育专门培育同学如何解决问题，能扭转逆境，有机会创造人生转机！符合当今职场潮流，毕业后无缝接轨且能快速就业，增加青年的竞争力！“曾锦明表示

“中五毕业生直升台湾4年技职大学”说明会日前已经在1月17日晚上于亚庇潮州公会三楼礼堂举行，是项活动由亚庇潮州会馆主办，台湾中华函校马来西亚联谊会主催，当天由赴台升学推广组主任覃勇刚主讲，来自台湾的万能大学国际长苏俊雄分享。

潮州公会署理会长曾锦明表示今年在参访台湾的4年制技职大学后，获益良多，与大学高层双方深入交流，交换国内教育现况。曾锦明表示4年制技职体系大学的课程，校外实习扎实，使得有心同学能充份及早有实战经验，它发挥「做中学」特色，毕业后即就业，上班即上手！让有心向往实用路线发展的同学，通过4年制技

职体系大学获得DEGREE学士学

曾锦明表示行行出状元，他指出4年技职专业可作为有心向上的青年选择之一。他表示教育是百年树人的事业，我们继续推动惠益全民的活动！

潮州公会监事长拿督邱陶正感谢大学给予助学金协助本区的莘莘学子，他鼓励青年要有热情及竞争能力才能在市场脱颖而出。

苏俊雄表示在4年技职专业教育里，学习态度非常重要，对于人生未来的发展会有更好的帮助。与其让父母留一座金山银山，不如学会如何掌握鱼竿钓鱼，就如同在4年技职教育掌握谋求生存的工具知识。

苏俊雄分享当前国际趋势，在一带一路及高铁贯穿大陆及东南亚的带动下，未来华青子弟必须具备国际移动力，通过4年技职大学教育训练，毕业同学可投入国际职场及往返国与国之间的活动。他表示4年技职大学教育提倡“适性扬才”，这符合本区中五生虽然过去成绩平平，但若同学有一颗学习心，或许读书能力不强，但胜在操作领悟能力高，不妨朝向4年技职发展，在实务领域里如鱼得水，也能闯出属于自己的天空。

覃勇刚指出台湾采取多元招生管道，依法规中五毕业同学能直升技职大学1年级，不须先修班，只补修学分就能如期4年满期毕业。他表示大学毕业后,领的是受马来西亚教育部承认的学士DEGREE，家长省时省钱而减轻压力，对同学是极大吸引力。另外也推动成人MBA企管硕士班，让更多已经在职场发展的主管或企业家有机会接受企业硕士训练课程。

目前报名，今年2 月及9月赴台就读。欲知详情，请联络秘书处019-6228298，或浏览http://taiwaneducation.asia或LINE: YKTHAM or WeChat: taiwaneducation