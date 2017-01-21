培育幼稚园21新生获 邬明辉赠送校服

（斗湖20日讯）迎接2017年新学年的生涯，培育幼稚园董事长甲必丹邬明辉赠送校服予该校幼儿园及幼稚园共21名新生，以协助减轻家长们的经济负担。

邬明辉今早在培育学校礼堂，将上述新校服移交予幼稚园代表老师廖彩燕，由副董事长刘月德荣誉助理总监、培育学校三位副校长及董事们陪同见证。

邬董事长每年都自掏腰包，赠送新校服予培育幼儿园及幼稚园的新生，今年共有21位学子获赠新校服，他们每人获得一套，邬董事长希望此举能减轻家长们的教育开支，特别是在目前的经济困境。

他希望孩子们珍惜及把握就学的机会，充实装备自己以便将来做个有用的人，以后在社会上事业有成，要懂得饮水思源回馈母校的教诲之恩。

另外，邬明辉呼吁家长们踊跃将适学孩子送入培育学校或幼稚园就读，尽管培育是一所乡区学校，但是环境清幽、空气清新及师资及教学器材充足，是孩子们学习知识的好学府，近年来该区的屋业及店屋发展非常迅速，随着外来人口逐渐迁入四号麻房，培育学校将是家长们的选择。

另外，Sabah Credit公司、Sime Darby公司及亚庇扶轮社去年赠送书包与校鞋予培育一至六年级学生，可是当时由于校鞋缺货，所以只能在去年送出书包，校长赵凤嫦今日代表上述3个单位赞助者把已抵达的校鞋赠送给去年应得的66位学生，同时借此感激他们慷慨捐赠求学物资予学子们。

赵凤嫦校长补充说，该校已聘请一名资深于语文翻译界的Rose女士，从今年起担任该校的英文发音（Phonics）指导老师，并给予该校师生教授正确的英文发音，以提升该校的教学与学习素质，Rose女士在法庭工作已超过10年，目前也是护士学院里的注册职业训练讲师。(14)