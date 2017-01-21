林西河堂新春大团拜 今晚财神看中谁？

(本报斗湖20日讯)林西河堂青年团及妇女组联办2017丁酉(金鸡)年新春大团拜将在明晚，即2017年1月21日(星期六)在新安冷气礼堂隆重举行，已购票的会员宗亲受促记得出席，共庆新春佳节。

当晚节目非常精彩，除了会有宣有新春气氛的跳舞唱歌之外，青年团与妇女组也会演出新年戏剧，当然也少不了财神爷派利是及幸运抽奖，好让会员宗亲们满怀希望的来吃餐，也满脸笑容的回家去。

当晚最特别的节目环节就是”财神看中你”，让现场人士把自己的5元置入有印章的红包封内，然后写上自己名字与身份证号并放入一个箱子，当财神抽中谁的红包封，箱子内所有红包就全属有关人士。

主办单位原本筵开50围台，但是反应热烈因此增加到55围台，65岁或以上的年长会员敬老免费餐券已发出80张 。

任何询问可以联络妇女组主任玉宝，手机号码:012-818-8855或青年团长友良，手机号码:016-826-2722。

兹将节目表列下:

6.00pm-工作人员到场

6.30pm-来宾莅临

7.15pm-唱会歌

-迎宾舞

1.大会主席杰文宗长致词

2.晚宴开始

3.播放常年活动片

4.歌唱(羽彤)-欢乐喜洋洋

5.儿童舞蹈

6.歌唱(运带)-万年红

7.舞蹈(青少年)

8.舞狮表演

9.主席与财神爷派新年贺岁红包与糖果

10.妇女组舞蹈(红包)

11.幸运抽奖(第1回)

12.歌唱(羽萱)-新年万万岁

13.筹备主任致谢词

14.青年团戏剧(年的故事)

15.青年团+妇女组联合演出(美好新年)

16.幸运抽奖(第2回)

17.新春大团拜

晚安，明年再见. (18#)