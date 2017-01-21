沙华堂新春嘉年华 舞林大赛23队参赛

（亚庇20日讯）沙巴中华大会堂首办的2017新春嘉年华之舞林大赛即将于下星期三，1月25日，下午5时正式上演。至今总共有23队舞蹈团，预200位成员报名参赛，一起来挑战及切磋舞艺。

2017新春嘉年华欢腾同庆之夜邀请到首长署助理部长拿督杨爱华为大会主持，并于该晚颁发歌唱比赛及舞林大会的奖项。主办当局也邀请两队舞狮团表演助兴。除此之外，崇正中学舞蹈团将在会上呈献马来西亚多元民族舞蹈“百花绽放”，及同样来自崇正中学的8 Ballers将呈献 Hip Hop 花式篮球表演“财源滚滚来。亚庇市政厅合唱团也将带来数首曲子。

节目组主任陈元福先生也提醒各位参赛者务必出席这个星期天，即1月22日傍晚6时的彩排及抽签活动。

舞林大赛参赛名单如下： Just Rice Crew，Borneo Rumble Kidz,Bumi Gemilang，Honey Babies，NING，Sunday Girls，Twister Girl，Twister Crew， Phoenix Crew，Yaha Dance Crew，旋风女孩，Kungfu Panda，Kookie Family，D Queen’s，Super Events Zumba crew，Misstyical，Flexible Crew，长青舞蹈团，Joker，Matrix，Jigsaw squad，Grandcious，Epic Fusion Crew。