湖新春嘉年华市区草场今明两晚 狮王之王高桩跳桩 赠送吉柑与VR眼镜

(本报斗湖20日讯)2017年斗湖新年嘉年华最后两晚，即星期六及星期日将是整个嘉年华的高潮所在。

除了会有精彩的狮王之王高桩舞狮表演之外，也会送出多份幸运抽奖，每位幸运儿有机会获得整箱吉柑或时下最炫的虚拟实境(VR)眼镜!

所有前往观赏的男女老少，一家大小，只要在门口帐篷登记後，都有机会可以赢取主办单位赠送的多份吉柑，一人一箱。

此外，幸运儿还可能会获得由link way电话公司所赞助的10份虚拟实境(VR)眼镜!

主办单位所邀请的狮王之王队伍艺文体育会醒狮团，曾連奪201 4 年第一屆及2015年第二屆沙巴獅王寶座的斗湖藝文體育會醒獅團是沙巴州最具實力的醒獅隊。

除了獅藝稱霸沙巴，該獅團也奪得2015年度全馬來西亞舞獅比賽東馬區冠軍及代表東馬參加假雲頂舉行的第17屆馬來西亞全國舞獅大賽，也成功奪得季軍，同時獲選代表馬來西亞參加 2016 年7月15至17日在雲頂舉行的國際舞獅大賽。

艺文体育会醒狮团夺奖无数，狮艺冠沙巴，并在市区草场表演高桩跳桩的高难度技术，肯定会获得各族大众的喜爱与欢呼。当然还有其他狮团如可爱的福建京狮也将会登场。

星期六晚也将是新春华语歌唱比赛大决赛的成绩揭绕日子，从41位歌手脱颖而出的20位高手中的高手，将在当天晚上决一死战，绝不退让!

根据事前消息所传，虽然这些歌手几乎都互相认识甚至有些非常熟稔，但是为了争夺这项本区域最大场面的最高荣誉，就是一家人也沒情讲，势要卯尽全力，拼个你死我活方才罢休。

鉴此，众歌手今晚演出肯定会超凡入圣超水凖!胜出的华语歌比赛冠军歌手将会与之前几晚所有赛事，包括国语歌唱赛，摇滚乐队，现代舞蹈的冠军人马，在星期日晚的闭幕仪式盛大场面上，一同担任演出嘉宾。(18#)