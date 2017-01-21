香港新界莲麻坑村 马来西亚乡亲联谊会 225兴旺海鲜新春联欢

（亚庇讯）香港新界莲麻坑村海外(马来西亚)乡亲联谊会，定于2017年2月25日(农暦正月二十九日)，星期六晚上七时，假亜庇兴旺海鲜楼举办丁酉鸡年新春联欢晚会。

该会叶瑞光会长表示，新年新气象，期待美好丰收的新—年，处处有转机，人人有机会。

他也呼吁散居沙巴，砂劳越， 海外以及国内各地的莲麻坑乡亲踊跃出席此新春团拜晚宴，借此难得的相聚团圆，互相交流，促进情谊，共话乡梓，团结力量，让这份乡情在海外连绵长流，永不断绝。

当晚除了丰盛的菜肴，还备有卡拉oK大欢唱，让乡亲尽情大展歌喉，不欢不散，以及幸运红包大抽奖，届时肯定会为出席的乡亲带耒—个喜气洋洋，充满欢乐，丁酉金鸡豊年新春夜晚。

值得—提的是，现任世界叶氏宗亲联谊总会，永久荣誉会长，香港莲麻坑村原居民代表(连任六届)，以及莲麻坑村海外(马来西亚)乡亲联谊会荣誉会长叶华清先生，将率领十一位乡亲，远道自香港前耒共襄盛举，让晚宴增光不少。

晚宴筹委会披露，由于得到众多乡亲热烈反应，大力支持，每张RM70，或—桌RM700歺券，己在如火如荼推出中。

欲购买歺劵的乡亲可联络秘书长叶茂盛，电话012—8338368。财政叶古晋，电话017-8118133。