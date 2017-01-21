Do Re Me舞蹈团再次扬威 荣获湖新春嘉年华现代舞蹈冠军

(本报斗湖20日讯)斗湖Do Re Me舞蹈团再次扬威，成功击败另七支实力相当的队伍，荣获首届斗湖新年嘉年华现代舞蹈冠军宝座!

由斗湖一群华裔男女青少年爱好舞蹈者组成的Do Re Me在昨晚市区草场的演出，获得全场各族观众的认同与赞许，当宣布赛果时，全场掌声雷动，可谓实至名归。

面对亚军ZDC精心营造的含带戏剧性与丰富的沙巴土著文化内涵的舞蹈挑战，Do Re Me取胜的本钱就是稳健与充满爆炸性与技术高超肢体扭动表现，使吃亏的因素变成微不足道。

无论如何，ZDC这支沙巴土著青年组成的舞蹈团，能有溶合戏剧与文化元素的构思，非常值得鼓励与发扬，更何况败在演出经验丰富的Do Re Me手中，属实虽败犹荣，他日成就将会更上一层楼。

季军是来自山打根的Sandakan KPop，风格与Do Re Me非常相似，雄厚的实力令人吃惊，僅输在一些关键的临场表现与运气，但是也成功获得斗湖人民的尊敬。

所有现代舞的获奖队伍都由斗湖市议会主席兼节目大会主席阿里祖兹颁发奖金，阿里祖兹对这场精彩的比赛赞不绝口，并表示感谢筹备会尤其是执行主席洪连辉带给斗湖各族人民这几天精彩纷呈的节目。

他也对2017斗湖嘉年华会平均每晚出席人数达到3500人表示赞叹，并表示即使与州首府亚庇节庆活动比较，斗湖嘉年华无论是摊位规模与节目内涵，也毫不逊色，也是身为斗湖人民，无论是什么种族，都应该感到自豪与骄傲。

阿里祖兹也不忘了，再次呼吁斗湖各族人民，万勿错过出席尚剩两天，即星期六及星期日的斗湖嘉年华会，大家一同欢渡美好的2017新年与金鸡年华人新春。(18#)