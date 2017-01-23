丹南市区挂灯笼 新春气氛弥漫山城

（丹南22日讯）丹南市区在农历新年到来前已经悬挂着美丽的春节红灯亮了，让农历新年的欢乐气氛充满了整个燕城，红灯笼挂在市区街道，让大家感受到新春佳节就要到来了。

在每一年农历新年来时时，丹南市区都会悬挂新春红灯笼，今年也是如此。那么可以让整的丹南市区变得更加充满新春气息，各族同胞们也能感受到新春的欢乐气息。尤其是晚上的到来，丹南市区悬挂的红彤彤的灯笼更是有另一番的美感。

在丹南市区安装春节红灯笼的主要目的乃是为了让丹南市区增添新春气氛，尤其是到了晚上，街道总是寂寞无人，现在有了这些美丽的红灯笼作为装饰，相信市区到了晚上即使无人也不会感到寂寞，同时，也是让回乡过年的游子们感受到丹南人民在迎接他们回来。

在丹南市区所安装的灯笼都是由政府、人民代议仕或是热心人士所购买的，这也可以看到政府或是热心人士对于佳节的重视，因此不论是任何节日都会在丹南市区进行布置一番，以告诉大家，尤其是外地游客我国是一个多元民族，多元文化的社会。

我国是一个多元种族的国家，各族都能自由的庆祝他们本身的佳节，华裔同胞是我国第二大种族，农历新年也成为了我国其中一个重要的节日。因此，每年的春节到来，也是全国都在庆祝的日子，各族不分彼此，也印证了“一个马来西亚”的治国理念。