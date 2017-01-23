全面二孩實施首年 中國多出生131萬人

(中央社 北京23日電)中國2016年起實行「全面二孩」政策，全年出生1786萬人，較2015年多131萬人，也創2000年以來新高。不過，因經濟負擔重，大陸有3/4家庭不願生育第2個小孩。

綜合中新網與人民日報海外版今天報導，中國大陸國家衛生和計劃生育委員會22日召開記者會公布，依1%人口抽樣調查推算，大陸2016年出生人口達到1786萬，高於2015年的1655萬。

中國國家衛計委計劃生育指導司長楊文莊表示，這是大陸2000年以來最高的出生人口，「全面二孩」政策效應初步顯現，符合預期。

他說，生育政策調整完善帶動二孩出生增加。2013年前，二孩出生占全年出生人口比重始終在30%左右，2014、2015年明顯提升，到了2016年，二孩及以上所占比例超過45%。

不過，「生得起養不起」仍是家庭養育2個以上子女面臨的難題。據中國大陸國家衛計委2015年調查，因經濟負擔、太費精力和無人看護而不願生第2個小孩的比例分別為74.5%、61.1%、60.5%。

楊文莊坦言，照料壓力、養育成本、女性職涯發展和追求生活品質等因素，對生育意願的約束增強了。

他說，育兒成本已占中國家庭平均收入近50%，教育支出是最主要的負擔。此外，大陸的嬰幼兒托育服務短缺非常嚴重，就業歧視和女性產假、育嬰假等權益落實不到位等問題也造成影響。