华联成办龙麒狮大会串 刘荣华慨捐一万令吉

(本报斗湖二十二日讯)斗湖华人社团联合会昨晚于斗湖市区民眾会堂成功举办龙麒狮大会串节目，出席观赏者踊跃。

该会永久名誉主席丹斯里刘荣华准将也在当晚宣布捐献一万令吉予斗湖华人社团联合会。

今年的大会串共有17队参与，其中有一龙、一麒、十二狮、加上巴中的廿四节令鼓、沙巴武术和潮州音乐大锣鼓，他们三队来自拿笃，十三队来自斗湖及一队来自印尼打那根，让此盛会成为国际事项。

节目也多姿多彩，首次的有幼狮表演，由育进公学呈献，而也再次的获印尼打那根百家姓醒狮队前来参与，其中的重头压轴戏将是别开生面的联合大团拜，由斗湖普照寺的醒狮团和福建会馆的京狮同场演出。

在歌手方面，该会很荣幸运的邀请到本坡10位和组别的名歌手呈献悦耳动听的新年歌，他们是Sammie刘、Elizebeth陈、叶殷豪、曾瑞莲、张锦秀、张先平、钟夏媚、Doremi’ Beatkidz’ Jason & Gnie献唱。

刘荣华盼湖人易办中国签证

该会永久名誉主席丹斯里刘荣华准将致词时表示，一年很快过去，过几天便是新年，当晚的节目是每一年都是由华人社团联合会由前任理事传承至现在，每次都在举办文化活动，此次也希望领事能协调帮助华团以使后者能举办更多有关中国的文化。

当日上午他也与领事交流有关于沙巴人尤其是斗湖人要到中国旅游时要办签证所遇到的种种难题，希望他能帮忙与斗湖方面沟通，或委任华团里的代表以协助领事馆如何来协助斗湖的华裔能尽快申请签证到中国旅游，其可以省回许多费用。

杨志辉深感荣幸何苏京出席

斗湖华人社团联合会会长拿督杨志辉荣誉少校致词时非常欢迎大家踊跃出席当晚的龙麒狮大会串，一同观赏精彩万分龙麒狮大会串，共庆新春佳节。

今年他们深感荣幸，特别邀请得中华人民共和国驻沙巴哥打基那巴鲁领事馆的何苏京领事应邀出席，与本坡各族同胞共庆，一同观赏精采的龙麒表演，他深信透过斗湖华人社团联合会这项深具传统节庆意义的活动，将能共同推动和宣扬马来西亚丰富的多元民族特色，以及各族和谐共处的喜悦气围。

龙麒狮大会串是斗湖华人社团联合会为推广中华传统而每年不间断举办的大型活动，也是华联活动重心之一。希望透过传统节庆活动的举办，能为佳节增添喜庆氛围之余，更希望能在年轻一辈的生活当中加重传统文化的认知和情感，并在各民族之间传递和谐共处，文化共赏的和平讯息。

今年也特别强的一点，这也是他们南来谋生的华裔同胞时刻紧记传统文化与民族根源的表现，也是我们与中国同胞们一脉相传的民族灵魂的特征，这是他们的骄傲，也是他们的坚持，更是他们传统的核心。

斗湖华人社团联合会在回馈社会，参与地方施政和发展方面的诚意与信心是毋庸置疑的。同时，华联有信心凭著凝聚广大华团的力量，妥善整合华团资源后，全面提量为斗湖社会提供效益著的服务。

眾所周知，我国正面对经济不景气的冲击，以致市民生活饱受牵连，大呼生活压力与日俱增。他希望大家能够在饱受考验的非常时期里，忆记和秉承著我先肾南来谋生的冒险，克苦，勤俭与亘相扶持的精神，勇于在生活中面对困苦，善于在日子中克勤俭仆，敢于在困境中开创乐土，能于在时难中同舟共济。

与此同时，他深信适逢中国的和平崛起，这将为大中华圈提供无限的成长契机，更是我们华裔同胞理应支持的共同信念。他深信马中结交43年将为两国人民在政，经，文，教上相亘沟通，一同成长的康庄大道奠定厚实的根基，为我国经济低迷带来逆境反弹的曙光。(14)